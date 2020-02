Haartrends voorjaar 2020. Twijfels over een nieuwe haarsnit? Probeer dit kapsel!

Al sinds een paar jaar is halflang haar de grote favoriet. Filmsterren, popsterren, influencers, topmodellen… ze zweren erbij. Denk maar eens aan Bella Hadid. Haar lobkapsel is haar signatuur. Topmodel Kaia Gerber, dochter van Cindy Crawford, trad in haar voetstappen en draagt haar haar tegenwoordig ook in een schattig bobje. Ook voor lente zomer 2020 is het halflange kapsel (weer) een trend. We zochten een paar kapselfoto’s voor je uit om te laten zien hoe mooi ze zijn, maar ook hoe eenvoudig deze haarsnitten zich laten knippen (en dragen).

Het favoriete halflange kapsel voor lente zomer 2020 is op één lengte geknipt. Geen laagjes dus, en ook geen pony. Gewoon rechttoe, rechtaan. Hier kan geen kapper zijn handen aan branden. En jij gaat volledig op safe, want een halflang kapsel staat iedereen. Het is pittig en vlot, en komt heel zelfverzekerd over.

Kom je van (heel) lang haar, dan kun je eerst voor een schouderlange lengte gaan, een lob (lang bobkapsel) dus. De volgende stap is dan eventueel een lengte net onder de kaak volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2020.

Halflange kapsels laten zich gemakkelijk knippen maar ook heel gemakkelijk onderhouden. Je haar oogt meteen ook veel gezonder, en omdat het korter is, is het minder zwaar en dus volumineuzer.

Qua haarstyling kun je alle kanten op. Je kunt het steil dragen, je kunt er slag of krullen in maken, je kunt alleen de punten krullen. Je kunt het in een zijscheiding of middenscheiding dragen. Je kunt er zelfs een zwoele retro twist aangeven zoals op de foto hierboven. Verder leent deze middenlengte zich nog steeds voor staartjes en supervrouwelijke opsteekkapsels.

Een topkapsel dus om voorjaar 2020 mee tegemoet te zien!

