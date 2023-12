Loop op de make-up trends 2024 vooruit met deze coole nude look. We leggen je uit hoe je te werk kunt gaan.

Make-up trends 2024. Zo creëer je een moderne nude look. Make-up/photo MAC Cosmetics

Misschien heb je het trendreport van de make-up trends voor lente zomer 2024 van MAC Cosmetics al doorgenomen en ken je de drie hoofdtrends voor het komende jaar al. We nemen nu de afzonderlijke trends onder de loep. Vandaag hebben we het over de nude look voor het komende jaar. Want jazeker, nude looks blijven ons bezighouden. We leggen je, aan de hand van de tips en trucs van MAC uit, hoe je te werk gaat.

Multi-texturele benadering

In de ‘Limitless Nudes’ trend van MAC waarin de nude look en de huid centraal staan, draait het om een multi-texturele benadering. Dat klinkt moeilijk maar praktisch gezien komt het erop neer dat we meerdere texturen naast elkaar gebruiken: van mat tot (hoog)glans en gloss.

Of zoals MAC het (kort door de bocht) zegt: we experimenteren met verschillende types nude – van rauwe finishes tot sculpturale matte looks tot futuristische, gelamineerde glans looks. Deze multi-texturele benadering verandert het minimale in het maximale. Nudes – lees: neutrale kleuren – geven een modern beauty effect, het is een moderne klassieker. Nude looks zijn geschikt voor iedereen, van ‘just foundation’ lovers tot ‘full glam’ addicts! Ze geven je de mogelijkheid om met texturen en effecten te spelen.

Zo ga je te werk

Make-up trends 2024. Zo creëer je een moderne nude look. Make-up/photo MAC Cosmetics

Op de foto hierboven zie je een Limitless Nudes look van MAC Cosmetics. Zo maak je je huid op voor deze look.

Prep je gezichtshuid en nek met een flinke hoeveelheid serum (HyperReal serumizer).

Breng een foundation vanuit het midden van je gezicht over de rest van je gezicht uit (hier: Studio Radiance Serum Powered Foundation).

Mix de highlighter (hier: Studio Radiance Prep + Prime met een beetje bronskleurige oogschaduw!). Zodra je deze producten mixt krijg je een vochtig bronsglans die je aanbrengt op de buitenkant van je jukbeenderen en die je blusher (hier: perzikkleurig) gaat versterken. Tip ook wat van de mix op je Cupido boog.

Matteer het midden van je gezicht (Blot Powder).

Wat wij ervan begrepen hebben

Zoals we al zeiden, draait alles om verschillende texturen. Zo kun je het komende seizoen (maar ook nu al) spelen met contrasten tussen mat en glans. Matteer het midden van je gezicht (neus, voorhoofd, kin) en geef je jukbeenderen, maar ook je Cupido boog en misschien zelfs je lippen een mooie glans of zelfs gloss mee.

Maak verder je eigen mix voor highlighters en blushes. Daarvoor kun je, zoals je ziet, oogschaduw in neutrale tinten gebruiken, en die mixen met glans of gloss producten. Ook goed om te weten: perzikkleurige blushes (zie de foto) gaan het volgens MAC helemaal worden!

Haal je make-upjes tevoorschijn en experimenteer met texturen en neutrale kleuren voor een moderne nude look.

Klik hier voor beauty trends voor de heren op ADVERSUS