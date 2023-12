Heb jij mode inspiratie nodig? We zochten drie casual winterlooks voor je uit met items die je vast in de kast hebt hangen.

3x Casual winterlooks voor mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Hoe lager de temperaturen, hoe groter de uitdaging om nog een beetje leuk voor de dag te komen. Want als je je moet beschermen tegen kou, wind, regen en sneeuw, dan moet je allereerst praktisch zijn. Maar je wilt je toch ook nog wel een beetje goed voelen in wat je draagt. Met een beetje inspiratie en creativiteit kom je ook de winter stylish door.

We zochten drie casual winterlooks voor je uit met items die je vast in de kast hebt hangen. Zoals je zult zien, hoe je helemaal niet diep in de buidel te tasten om er iets leuks van te maken.

De teddy jas

3x Casual winterlooks voor mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

De teddy jas zien we al jaren in het modebeeld en ook dit seizoen doet-ie nog (weer) mee. We zagen hem in een ultra-luxe en lange versie, en in verrassende kleuren (zeeblauw, antiekroze) op de catwalk van Max Mara. Maar ook een klassiekere versie is prima. Camel bijvoorbeeld is tijdloos. Je kunt er van alles onder dragen.

Tip: wil je er een extra geraffineerde look van maken, ga dan voor een total camel look. Combineer je camel jas met een camel trui en een camelkleurige broek. Heb je geen camelkleurige teddy, maar wel een exemplaar in een andere kleur, neem die dan als uitgangspunt voor je total look.

Zwart leer

3x Casual winterlooks voor mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Leer is waterproof en dat maakt dit materiaal ideaal voor natte of sneeuwerige dagen. Tegenwoordig mag je leer op leer dragen, iets wat voorheen was voorbehouden aan motorrijders. Draag een zwartleren broek met een zwartleren jas voor een stoere winterlook. Je kunt de look afmaken zoals je wilt. Met een T-shirt of hoodie met opschrift of afbeelding maar natuurlijk ook met een dikke wintertrui.

Tip: een paar stoere boots met trackzolen zijn winter 2023 2024 een must. Ze zijn stoer, cool én warm.

Trench coat

3x Casual winterlooks voor mode inspiratie. Foto Charlotte Mesman

Heb je die supermooie trench coat al weggehangen omdat-ie te koud is voor het winterseizoen. Misschien kun je er toch nog wat mee. Het geheim zit ‘m natuurlijk in laagjes. Draag er een dikke wollen wintertrui (plus andere warm houdende laagjes) onder en haal er een stijlvolle, dikke sjaal bij. Ook hier is het gewoon weer een kwestie van je fantasie laten gaan. Een leuke muts en jij steelt de show! Het is een welkome afwisseling op je gebruikelijke winterjas.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw winterlook.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS