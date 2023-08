23x Modetrends voor winter 2023 2024 volgens Max Mara

Modetrends voor winter 2023 2024 volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

De modecollectie van winter 2023 2024 van Max Mara heet The Camelocracy en als je catwalkfoto’s bekijkt, snap je meteen waarom. Camel kleuren (het stokpaardje van Max Mara) vieren hoogtij. Verder zitten er in moderne collectie heel wat ‘aristocratische’ elementen verstopt – brokaat, korsetten – waarmee het Italiaanse modehuis een ode wil brengen aan Émilie du Châtelet. Allemaal dure woorden die de collectie zeker kan hebben, maar het kan ook gemakkelijker. Wij zetten de modetrends voor herfst winter 2023 2024 die wij in deze Max Mara collectie spotten voor je op een rijtje:

Modecollectie Max Mara herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Max Mara

Modecollectie Max Mara herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Max Mara

Lange wintermantels

Lange teddyjassen

Ton sur ton

Camel en roestbruin

Zwart voor de avond

Pastels als lila, poederroze en watergroen

Gebreide lange jurken

Minirokken

Korsetten (ook over dunne coltruitjes)

Doorgestikte volumineuze jacks

Coltruien

Strapless en one-shoulders items

Doorzichtige stofjes

Jacquardstoffen

Hoge ceintuur in de taille

Gladde kuitlaarzen

Gladleren mocassins en platte gespschoenen

Wollen (panty)kousen

Witte blouses

Enkellange jurken en rokken

Laag over laag

Gebreide mutsen

Crossbody tassen

Modecollectie Max Mara herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Max Mara

Modetrends voor winter 2023 2024 volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Modetrends voor winter 2023 2024 volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Kort gezegd komt het erop neer dat we ton sur ton blijven dragen, dat camel ‘hot’ is, dat we zowel lange als korte rok- en jaslengtes gaan zien en dat wollen jurken in de mode blijven. Enne… de broeken blijven wijd. Als nieuwigheid signaleren we je de hoge ceintuurs in de taille. Jij ontdekt er vast nog veel meer!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS