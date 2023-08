De herfst is (in theorie) nog ver weg maar het weer nodigt uit om alvast met de nieuwe modetrends voor herfst 2023 te experimenteren.

Modetrends voor herfst 2023. Photo courtesy of Stella McCartney

Met het weer van de afgelopen dagen moet je wel aan de herfst denken. Het is een moment om alvast te experimenteren met de modetrends voor het nieuwe seizoen. De nieuwe modetrends voor herfst 2023 zijn inspirerend.

Modetrends voor herfst 2023. Photo courtesy of Max Mara

De overall-mood is ultra chic en gekleder dan de vorige seizoenen. Deze zomer spelen we met grappige trends als barbiecore en mermaid looks, maar najaar en winter 2023 gooien we het over een andere boeg en pakken we de quiet luxury trend van dit voorjaar weer op. Hiermee stuiten we dan gelijk op klassiekers zoals kokerrokken en witte blouses.

Ook de modekleuren laten een vrij rustig beeld zien. Gedekte kleuren hebben de overhand. En verder gaan we héél véél rood dragen.

De nieuwe modetrends voor herfst 2023

We zetten de nieuwe modetrends voor herfst 2023 voor je op een rijtje. Trouwens, zo nieuw zijn ze ook weer niet! Je zult er vast een paar – zelfs meer dan een paar – van de afgelopen seizoenen van herkennen. Misschien heb je al items in die geest in je kast. Daar gaan we:

1. Think quiet luxury: ingetogen chic.

2. Business like. Kantoorkleding, broekpakken, mantelpakjes.

3. Hoge laarzen (kniehoog of zelfs tot halverwege het dijbeen).

Grote schouders, power looks. Photo courtesy of Sportmax

4. Grote schouders: power shoulders blijven een ding.

5. Metallics, vooral zilver.

6. Grote wintertruien en gebreide jurken.

7. Gedekte kleuren: grijs, zwart, donkerblauw, wit, camel.

8. Rood!

9. Gekleurde pantykousen.

10. Total looks: van top tot teen in dezelfde kleur (het is en blijft een trend, we hebben hem al verschillende seizoenen achter elkaar gezien).

11. Strapless jurken en topjes en one-shoulder truien.

12. Krijtstrepen, ruiten, bloemen.

13. Zwart leer.

14. Lange spijkerrokken (een blijvertje).

Modetrends voor herfst 2023. Photo courtesy of Prada

15. Roklengtes: mini, midi, maxi.

16. Witte blouses.

17. Oversized.

18. De comeback van lage tailles voor spijkerbroeken.

19. Total denim looks.

20. De comeback van de kokerrok.

21. Puddle pants: broeken met superlange broekspijpen die zich ophopen rond je enkels (zie ook de nieuwe spijkerbroeken trends).

22. Superlange floor sweeping jassen, grote teddy coats.

Grote ceintuurs en riemen in de taille. Photo courtesy of Tod’s

23. Hoge ceintuurs in de taille.