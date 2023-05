Zo beïnvloeden de jaren ’90 de make-up trends voor zomer 2023

De jaren ’90 blijven de make-up beïnvloeden. MAC Cosmetics legt uit hoe we de nineties in de make-up trends voor zomer 2023 gaan terugzien.

Photo courtesy of MAC. Make-up artist: @leiyamua. Model: @carlota.i

Al sinds een paar jaren drukken de jaren ’90 een stempel op de mode, maar ook op de make-up. In een recente online masterclass van MAC Cosmetics vertelden Live Hovik, Director of Senior Artists EMEA en Claudia Jacob, National Artist, Switzerland over de invloed van de nineties op de make-up voor zomer en herfst 2023. Zij verdeelden deze invloeden onder in twee make-up trends: de ‘90s Nudes trend en de Sculpted Eyes trend. Dit was wat Live Hovik en Claudia Jacobs ons vertelden:

90’s Nudes en Sculpted Eyes make-up trends

Photo courtesy of MAC. Make-up artist: @claudia.jakob. Model: @carolschievenin

De 90’s Nudes en de Sculpted Eyes make-up trend zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zijn beide geïnspireerd door de jaren ’90.

Het eerste waar je aan denkt als je het over de jaren ’90 hebt, is natuurlijk: Supermodels. Claudia Schiffer, Cindy Crawford en alle anderen. Ze zijn heel inspirerend als het op make-up aankomt. Ze hebben fantastische gezichtstrekken en daar gaat het in deze trend ook om: om die zo goed mogelijk te laten uitkomen. Om sterke gelaatstrekken zo mooi mogelijk neer te zetten. Sterke gelaatstrekken en sterke personages dus. Denk hierbij aan Ines de la Fressange en Shalom Harlow. Zelfs decennia later inspireren deze vrouwen ons nog.

Nude contouring en transparante huidjes

Photo courtesy of MAC. Make-up artist: @vildefeste. Model: @cleoj.19

Zo’n sterke make-up look kan een sterke contouring hebben maar het hoeft niet. Het kan ook nude zijn. Want we gaan natuurlijk niet zomaar klakkeloos de looks van toen kopiëren. We gaan het modern en fris maken. Het verschil tussen vandaag de dag en nu ziet ‘m vooral in de complexion. Toentertijd in de jaren ’90 ging het allemaal om (totale) dekking en poeder, heel veel poeder. Vandaag de dag gaan we voor huidjes die veel meer skinlike, meer glowy zijn en gebruiken we alleen poeder waar nodig.

De kleur paars

Photo courtesy of MAC. Make-up artist: @roberta.betti. Model: @carolschievenin

We willen nog steeds, net zoals toen, met paars spelen. Dat was echt heel jaren ’90. Maar nu kunnen we er ook een beetje gloss overheen doen voor een vernieuwende look. We gaan dus nog steeds voor een sterke look maar dan wel realistischer dan toen. Dus wat meer transparantie, ook in de kleuren, maar plaatsing lijkt heel erg op die uit de jaren ’90.

Zachte contouring van glossy (nude) lippen

Photo courtesy of MAC. Make-up artist: @tomsapin. Model: @cande.laz

De jaren ’90 komen ook in de lippen terug en wel als combinatie van lip liner en gloss. Jaren ’90 lippen gaan het echt weer maken. We zagen dit onlangs met Hailey Bieber. Haar interpretatie van de jaren ’90 lips ging viraal op TikTok. Ze gebruikte een combinatie van lip liner en lip balsem. Ook Sofie Richie ging voor lipliner, in de kleur oak, maar dan niet te sterk. Je kunt de lip liner een beetje met je vinger vervagen en dan wat lip conditioner of gloss aanbrengen. Contouren, shapen en plumpen van de lippen, dat gaan we doen. Het is echt heel sexy.

In deze make-up trend gaat het echt om sexy-ness. Het is een mix van pop cultuur en mode. Ook backstage in Parijs, Milaan en New York zagen we van die sexy lips met lip liner. Supercool!

Sculpted Eyes

Photo courtesy of MAC. Make-up artist: @claudia.jakob. Model: @hieri_alvarez

Ook de ogen worden sterker en een beetje meer katachtig. Je kunt dit doen met nude kleuren maar ook met echte kleuren. Paarsachtige kleuren zijn op dit moment helemaal trending. Je kunt ook werken met reflecterende oogschaduw.

En nu jij!

De make-up foto’s met make-up looks door de visagisten van MAC Cosmetics vertellen je meer. Bekijk ze maar eens goed en ga dan zelf aan de slag met deze nieuwe make-up trends voor zomer en herfst 2023. Klik hier voor een overzicht van alle MAC Cosmetics make-up trends voor zomer en herfst 2023

