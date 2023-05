Dit zijn de make-up trends voor zomer en herfst 2023 volgens MAC

Make-up trends voor zomer en herfst 2023. Foto ADVERSUS

Het is weer zover! MAC Cosmetics presenteerde gisteren (16 mei) de allernieuwste make-up trends voor zomer en herfst 2023. Een team van top make-up artiesten van MAC illustreerde vijf macro make-up trends voor het komende seizoen. We geven je alvast een voorproefje. Vers van de pers :-) Bekijk het trend report en ga er direct mee aan de slag.

De grootste make-up trends zomer en herfst 2023 volgens MAC

’90 NUDES / SCULPTED EYES

#90nudes

De eerste make-up trend is ’90 Nudes/Sculpted Eyes. Deze trend is geïnspireerd door de legendarische topmodellen uit de jaren ’90. Denk aan Claudia Schiffer en Cindy Crawford, maar ook sterke persoonlijkheden als Ines de la Fressange en Shalow Harlow. Het draait allemaal om het verfraaien van sterke gezichtstrekken met make-up. Sterke make-up looks met een jaren ’90 twist dus.

Maar wel met een eigentijdse interpretatie. Het verschil tussen toen en nu zit ‘m vooral in de huid. In de jaren ’90 gebruikten we een heleboel poeder, maar nu is de huid doorzichtiger, transparanter, realistischer. Ook zien we nu meer glossy texturen.

Een ding dat we wél uit de jaren ’90 overnemen, is de kleur paars. Bereid je er maar op voor. Voor zomer en herfst 2023 gaan we in de make-up heel veel paars zien, voor de lippen, de ogen, op de jukbeenderen. De kleur is van toen, de plaatsing en texturen (bijvoorbeeld glossy paars) zijn van nu.

Een ander element uit de jaren ’90 dat we het komende seizoen terug gaan zien, is jaren ’90 lippen. Hailey Bieber ging al met deze trend aan de slag. Zij combineerde een softe, bruinachtige lip liner (voor het contouren van haar lippen) met een zachtglanzende lip balsem. Ook Sofia Richie werd gespot met oak brown lip liner en glossy lippen. Het draait hier allemaal om: contouren/shapen en plumpen. Het is een heel sexy trend die backstage bij de modeshows in Parijs en Milaan goed vertegenwoordigd was.

#sculptedeyes

Tenslotte hebben we dan nog de door de jaren ’90 geïnspireerde Sculpted Eyes trend: sterk opgemaakte ogen met soms zelfs katachtige vormen. Ook hier komt de kleur paars weer terug. Paarse oogleden maken momenteel echt een top moment door. En verder zien we ook voor de ogen interessante texturen. Glossy, glitter, mat.

CULTURE COPPER / SUNGLAZED

#culturecopper

Ook de tweede macrotrend bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is ‘Culture Copper’. Het gaat hier om het gebruik van warme metallics als koper, goud en champagne. Rijke metalen die aanhaken bij de kleur oranje. In iedere huid, wat je huidskleur ook is, of die nu licht of donker is, komt oranje voor. Daarom staat een metallic als koper iedereen goed.

Verder vind je in de Culture Copper trend ook hints naar geel, perzik en oranje. Director of Artistry MAC Cosmetics Baltasar González Pinel legde hier de vergelijking met het Spritz zomerdrankje. Alles draait in deze trend om bronzing. Bronzing is in dit geval: bruin + metallics als goud en koper => een schitterende sun tan. Het nieuwe in deze trend is dus niet een bronzing huidje op zich maar het feit dat oranje en niet goud hier als tan centraal staat.

Met deze metallics en oranjeachtige tinten gaan we creatief te werk. Je kunt ze als blush gebruiken maar je kunt er ook een subtiel halo-effect mee om je ogen creëren waarbij je ook je hoge jukbeenderen en het hoge gedeelte van je neusbrug betrekt.

#sunglazed

Ook de ‘Sunglazed’ trend neemt de kleur oranje als uitgangspunt maar dan een heel zachte oranjeachtige kleuren zoals honing en amber waar we de huid mee gaan opmaken. We gaan hier voor crèmeachtige, bijna boterachtige texturen die echter niet shiny zijn. Je kunt er ook een heel zacht ‘masker’ mee om de ogen leggen door een vleugje oranje over je jukbeenderen, je neus en je oogleden te leggen. Wat je ook doet, de huid moet er heel echt, biologisch bijna, uitzien en het moet lijken of de warmte van de zon van binnenuit een warme gloed over je gezicht legt. Dat is het idee.

PURPLE LIPSTICK / SOFT GOTH

#purplelipstick

In de Purple Lipstick trend gaat het – opnieuw – om paars. Uit de zoekresultaten op internet blijkt dat ‘purple’ tegenwoordig enorm trending is. Paars is een perfecte kleur voor elke huidskleur, voor op de lippen maar ook op je jukbeenderen.

#softgoth

Maar paars doet het ook fantastisch in het tweede onderdeel van deze make-up trend voor zomer en herfst 2023: Soft Goth. Dit is een supercoole trend die aanhaakt bij subculturen en die dan wel underground is maar niet dirty, eerder elegant, romantisch, geraffineerd en soms ook dramatisch. Het is een grunge/rock look die uitmondt in een gesofistikeerde beauty look. Denk bij deze trend aan Wednesday en de The Addams Family. Paars is hier een veel voorkomende kleur, en natuurlijk zwart, maar ook grijs- en bruintinten en zelfs roze!

POWER PASTELS / BUBBLE GUM LIPS

#powerpastels

In de Power Pastels make-up trend gaan we kleuren mixen met wit om chalky-achtige effecten te krijgen maar anders dan de afgelopen seizoenen nemen sterkere kleuren als uitgangspunt. Hoe sterk je kleur is, zal overigens afhangen van je eigen huidskleur. Hoe donkerder die is, hoe feller je kleur mag zijn.

Dit is dus niet zozeer een look maar het gaat meer om de kleuren. De vibe – want daar gaat het in de make-up om – is jaren ’60. Denk aan tupperware en van die plastic-achtige voorwerpen uit de zestiger jaren en aan die pastelkleurige koelkasten. Je kunt je pastels verder zo sterk maken als je wilt. Ga je voor zachtere pastels, bijvoorbeeld voor je ogen, dan kun je ze dat power effect meegeven met chunky lashes, want ook dat is een hotte make-up trend.

#bubblegumlips

Bubble gum lips liggen in het verlengde van de Power Pastels make-up trend. Je moet hierbij denken aan zo’n jaren ’60 mondje in een kauwgomroze kleur waarin je ook een hint wit bespeurt.

BRIGHT LINER

#brightliner

De laatste trend is ‘Bright liner’, een make-up trend apart. Hier wordt de eyeliner naar de next level getild. We gaan ‘m niet alleen langs de wimpers trekken maar ook in het gezicht zelf neerzetten. Heel grafisch of juist sierlijk. Het mogen meerdere lijnen naast elkaar zijn. Ze mogen zwart zijn maar ook in kleur, in metallics of in Power Pastels. Deze trend doet een beroep op je creativiteit en lef!

Conclusie

Dit zijn in een notendop de make-up trends voor zomer en herfst 2023 die MAC Cosmetics signaleert. De comeback van sterke ’90 looks met krachtig opgemaakte ogen, het gebruik van paars voor letterlijk elke zone in het gezicht, mooie transparante huidjes waar de zon (oranje) doorheen komt, spannende individuele looks met een geraffineerde gotische touch, met zelf gemixte sterke pastels of zelfs gekleurde lijnen die overal in het gezicht mogen worden geplaatst. In de komende weken zullen we de trends verder uitdiepen. Maar als je wilt, mag je er nu alvast mee experimenteren!

