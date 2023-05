Wenkbrauwtrends. Zo maak je de echte originele soap brows

De mode- en beautywereld is voortdurend in beweging, en dat geldt ook voor de make-ups. Een trend die je misschien nog niet kent maar die wel heel erg leuk is, is die van de soap brows. Dit is een techniek die snel populair is geworden en inmiddels steevast deel uitmaakt van de opmaaktechnieken omdat het de wenkbrauwen een natuurlijke en volle look geeft.

Maar hoe creëer je soap brows? Hoe verwijder je ze en – dit had je niet verwacht – hoe maak je soap brows look zonder… zeep te gebruiken? We gaan het je uitleggen.

Wat zijn soap brows?

Soap brows staat voor een make-uptechniek waarbij je een stuk zeep gebruikt om de wenkbrauwen vorm te geven en te fixeren. De zeep wordt gebruikt om de haartjes op hun plaats te houden, ze een voller en dikker uiterlijk krijgen en ze een soap finish – een beetje glanzend maar niet te – mee te geven. Deze techniek is populair geworden omdat het eenvoudig te realiseren is en een natuurlijke look creëert die goed blijft zitten.

Hoe maak je ze?

Om ‘zeep wenkbrauwen’ te creëren, heb je het volgende nodig:

Een transparant of kleurloos stuk zeep (beter nog: een zo min mogelijk bewerkte (biologische) zeep)

Een wenkbrauwborsteltje (of een schone tandenborstel)

Water of een fixatiespray

Je favoriete wenkbrauwproduct

Volg deze stappen om perfecte soap brows te krijgen:

Reinig en prep je wenkbrauwen. Gebruik een milde reiniger om eventuele onzuiverheden en make-up resten te verwijderen. Dep je wenkbrauwen goed droog. Bevochtig de zeep. Bevochtig het stuk zeep met een paar druppels water of gebruik in plaats daarvan je favoriete fixatiespray. De zeep moet slechts licht vochtig zijn, maar niet zo nat dat het glibberig wordt. Haal het borsteltje over de zeep. Wrijf het wenkbrauwborsteltje zachtjes over het oppervlak van de zeep waarbij je een kleine hoeveelheid product verzamelt. De borstelhaartjes moeten gelijkmatig bedekt zijn, maar niet teveel product bevatten. Kam je wenkbrauwen. Gebruik het borsteltje om je wenkbrauwen omhoog en naar buiten te kammen. Volg de natuurlijke groeirichting van de haartjes. Dit helpt om de zeep gelijkmatig te verdelen en de wenkbrauwen vorm te geven. Wel uitkijken natuurlijk dat de zeep niet in je ogen komt. Fixeer de wenkbrauwen. Laat de zeep enkele minuten drogen. Deze korte wachttijd is belangrijk om je wenkbrauwen te laten settelen en ze een natuurlijk aanzien te geven. Extra stap, indien nodig: vul ontbrekende haartjes in. Als je wilt, kun je je favoriete wenkbrauwproduct gebruiken om eventuele gaten op te vullen en een meer gedefinieerde vorm te creëren.

Hoe verwijder je soap brows?

Om zeepwenkbrauwen te verwijderen, gebruik je een zachte cleanser of make-upverwijderaar. Breng het product aan op een wattenschijfje en verwijder voorzichtig de zeep van je wenkbrauwen. Let erop dat je niet aan de haartjes trekt, of erger nog, ze uittrekt.

Soap brows zonder soap

En nu het geheim hoe je soap brows krijgt zonder zeep te gebruiken. Als je het idee om zeep op je wenkbrauwen aan te brengen niet prettig vindt, zijn er alternatieve methoden om een vergelijkbare look te bereiken. Je kunt een transparante of gekleurde wenkbrauwgel gebruiken om op dezelfde manier een even volle en dikke look te creëren. Volg dezelfde stappen die we hierboven hebben uitgelegd, maar vervang de zeep door de wenkbrauwgel. Sommige vrouwen gebruiken zelfs een transparante of gekleurde mascara om een effect te creëren dat vergelijkbaar is met de originele soap brows. Het verschil zit ‘m uiteindelijk in de finish die bij de ‘echte’ soap brows net wat unieker is.

Overigens bestaan er tegenwoordig ook soap brow kits die speciaal zijn ontwikkeld om soap brows te maken.

