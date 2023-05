Het is weer tijd om te genieten van de rode loper looks uit Cannes

Het Filmfestival van Cannes is weer van start gegaan. Wij doen een greep uit de mooiste looks van Dior. Puur genieten!

Rode loper looks Filmfestival Cannes 2023. Photo courtesy of Dior. Op deze foto Rose Bertram

Het is weer rode loper looks tijd in Cannes! Het 76ste editie van het Filmfestival is op 16 mei van start gegaan. Alle schijnwerpers waren op die eerste dag gericht op enfant terrible Johnny Depp die een minutenlang applaus (over de duur daarvan is een discussie gaande, volgens Depp waren het maar liefst zeven minuten) oogstte met de film Jeanne du Barry, een kostuumdrama.

In de Franse badplaats Cannes wemelt het in deze dagen van de filmsterren en celebs. Op de Boulevard de la Croissette, kortweg La Croisette, flaneren bekendheden in casualwear, op de rode loper verschijnen de beautiful peopletjes in de schitterendste gewaden.

Rode loper looks van het Cannes Filmfestival 2023

Rode loper looks Filmfestival Cannes 2023. Photo courtesy of Dior. Op deze foto Johnny Depp

Een beetje celeb wordt door een groot modehuis gekleed. We hebben een aantal rode loper looks van Dior voor je. Het modehuis kleedde ook Johnny Depp, ster van dag één.

De acteur verscheen in een net grijs maatpak met wit overhemd en trui met V-hals. Depp droeg het overhemd open geknoopt en – of course – zonder das. Hij werd ook gespot in een grijs streeppak met overhemd in dezelfde grijze streep dat hij droeg met een zwart vilten hoed en een jaren ’70 zonnebril met lila glazen, een look die meer bij zijn rebelse persoonlijkheid past.

Rode loper looks Filmfestival Cannes 2023. Photo courtesy of Dior. Op deze foto Uma Thurman

Uma Thurman stal de show in een huidskleurige lange jurk van Dior met een grote rode mantel die ze losjes van haar schouders had laten afzakken. Ook het Belgische model Rose Bertram verscheen in vlammend glamour rood met lange oorbellen (lange oorbellen zijn een trend voor zomer 2023).

Rode loper looks Filmfestival Cannes 2023. Photo courtesy of Dior. Op deze foto Beatrice Borromeo

De meest karakteristieke Dior-jurk die we in deze eerste dag op de rode loper te zien kregen, is volgens ons die van de Italiaanse Beactrice Borromeo. Ze droeg lange jurk in zwart e beige kant met laag uitgesneden decolleté. Dit soort jurken komen we in de Dior collectie voor zomer 2023 veel tegen.

Goudkleurige jurk voor Karlie Kloss. Photo courtesy of Dior

Ook de jurk van topmodel Karlie Kloss is Dior ten voeten uit. De goudkleurige jurk is geïnspireerd door de klassieke peignoir (ochtendjas) die we gewoonlijk alleen binnenshuis dragen. In de zomercollectie van Dior komen we veel hints naar lingerie tegen.

Make-up en haar

Make-up look van Alex Riviere. Photo courtesy of Dior

Als we naar de make-up kijken dan zien we zowel natuurlijke looks als zwaar opgemaakte ogen met een vleugje goud. Maar het meest opvallend is de terugkeer van blush in roze of oranje (vooral oranje gaat deze zomer een huge make-up trend worden). In plaats van sterk te contouren gaan de belles of the ball voor gezonde blosjes die het gezicht van binnenuit leken te verwarmen.

Qua kapsels zagen we niets nieuws onder de zon: van losse manen tot klassieke opsteekkapsels tot de altijd-goed-haar-strak-uit-je-gezicht-met-middenscheiding look.

Bekijk de rode loper foto’s maar eens en laat je inspireren.