Van die oversized mode zijn we (gelukkig) voorlopig nog niet af

De oversized mode trend is al jaren aan de gang en ook in zomer 2023 gaan we voor grote volumes. Poweren maar!

Oversized mode voor lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Sinds jaar en dag staat de mode in het teken van oversized volumes. Wijde broeken, wijde blazers, wijde jassen, wijde leren jacks en varsity jacks, lange zwierige jurken met opbollende silhouetten. Geen mens die zich ’s morgens nog in een strakke broek wurmt. Ook al gaan die terugkomen, geheid. Je hoeft maar naar de jurkentrends te kijken waarin in de cut-out modellen al slank afkledende figure hugging lijntjes opduiken. Maar voorlopig zijn grote volumes nog waanzinnig trending.

Poweren in oversized mode

Oversized mode voor lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Oversized kleding heeft een heleboel voordelen. Het voelt allemaal enorm comfortabel aan. En die grote volumes zijn goed voor echte power looks. Het is alsof we – door letterlijk meer ruimte in de wereld in te nemen – zoiets uitdragen als: ‘Hier sta ik. Ik mag er zijn.’ De grote schouders die we in blazers en jassen tegenkomen, versterken dat idee.

Broekpakken

Oversized mode voor lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Eén van de gemakkelijke manieren om oversized mode te dragen, is het broekpak. In de streetstyle mode voor 2023 kwamen we ze volop tegen. De modeontwerpers dragen hier een kant-en-klare oplossing aan. Je hoeft enkel de juiste maat te vinden en er een top en schoenen bij te halen. Om het oversized idee te accentueren kun je voor extralange broekspijpen gaan waardoor je een soort idee van ‘luxe’ en ‘overdaad’ krijgt. Bovendien maakt zo’n floor sweeping broek je benen optisch langer, zeker als je er hakken onder draagt.

Power coats

Oversized mode voor lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Wil je de oversized look verder uitdragen, kijk dan ook eens bij de zomerjassen voor 2023. Ook daar vind je oversized exemplaren die niet alleen goed zijn voor een krachtige look maar zich ook heel gemakkelijk over welke outfit dan ook laten dragen.

De valkuil van oversized mode

Oversized mode voor lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Zoals altijd in de mode moet je look qua vormen, lijnen en proporties in balans zijn. Je silhouet kan snel ‘boxy’ of zwaar worden. Oversized mode betekent niet dat je je kleding een maatje groter koopt. Alles – schouders, taille enzovoorts – moet op zijn plaats vallen en goed afkleden.

Zo draag je oversized mode

Oversized mode voor lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

We hebben een aantal vuistregels voor je:

Draag oversized kleding die als oversized bedoeld is.

Wil je op safe gaan, beperk je dan tot één oversized item per look. Een voorbeeld: combineer een cargobroek met een kleine top.

Voor een luchtiger silhouet show je een stukje huid, bijvoorbeeld een streepje buik (skin showen is voor elke leeftijd!) boven de taille van je (bandplooi)broek.

Oversized mode voor lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Accentueer je sterke, slanke punten. Zijn jouw slanke kuiten je sterke punt, ga dan voor een iets kortere oversized jurk of jas (zie de streetstyle foto hierboven). Je zult door het contrast nog slanker lijken. Slanke polsen? Rol de mouwen van je jas of blazer op.

Ga je voor een total oversized look, zeg een broekpak, kies dan gedekte rustige kleuren. Nog beter: experimenteer met ton sur ton looks. Ze zijn nog steeds in de mode en maken lang.

Een manier om een boxy silhouet te shapen, is je taille accentueren. Dit kun je doen met een crop top maar ook met een ceintuur of door een oversized top in je broek of rok te dragen.

Let op de snitten. Oversized betekent niet vormeloos. Er komt wel degelijk tailoring bij kijken. Schiet dus niet zomaar in het eerste het beste oversized broekpak maar neem de tijd om uit te vinden (passen!) welke vormen jouw figuur flatteren.

