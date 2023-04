Huid showen op een stijlvolle manier is één van de hotste modetrends voor lente zomer 2023. Zo doen we dat dit voorjaar!

Lente zomer 2023 modetrends – Photo ADVERSUS

Kun jij ook niet wachten tot de zon definitief doorbreekt en we – eindelijk – zonder jas naar buiten kunnen? Ga voor een up-to-date lente look die genoeg huid showt om maximaal van de eerste warme zonnestralen te genieten. Huid showen is ook nog eens een hotte modetrend voor lente 2023. Maar we pakken het wel subtiel aan.

Minirokken, crop tops, cropped blazers, hoge splitten, cut-out jurken. De afgelopen zomerseizoenen hebben we al volop spannende stukjes blote huid getoond, en ook dit seizoen hoort het er allemaal bij (check ons mode ABC), met dat verschil dat we het voor zomer 2023 subtieler aanpakken. Hierdoor komt deze trend binnen het bereik van iedereen, ongeacht je leeftijd.

Blote benen

‘Skin showen’ is een hotte modetrend. Voor elke leeftijd! Photo Charlotte Mesman

Blote benen zijn van oudsher het stokpaardje in de modewereld. Zelfs bij barre temperaturen willen de influencers en modevakmensen nog wel eens met blote benen ten tonele verschijnen. Van ons hoef je niet zover te gaan maar als de zon schijnt is het natuurlijk wel heerlijk om wat scheenbeen te tonen.

Je kunt dan voor shorts, een mini-jurkje of minirok gaan. Allemaal prima. Maar het kan ook heel mooi zijn om voor een chique bermuda te kiezen. Het blote gevoel versterk je dan nog eens door er huidskleurige sandalen onder te dragen. Helemaal mooi wordt het als je die huidskleur in je hele outfit doortrekt. Hiermee heb je direct nog eens twee andere modetrends te pakken: naturel tinten en ton sur ton combinaties.

Lente zomer 2023 modetrends – Op deze foto Justine Soranzo – Photo ADVERSUS

Ga je voor mini dan kun je het blote-benen effect een speelse noot meegeven door er stoere booties onder te dragen of hoge gympen zoals Justine Soranzo. Wij spotten haar bij Tod’s in een vlotte korte trenchcoat met daaronder een hoodie (en vast ook wel shorts of een korte rok) en aan haar voeten friswitte hoge sneakers. Ook All Stars doen het onder zo’n look prima. Let ook even op de witte tas. Dit is een supercoole stijlvolle lentelook voor liefhebbers van blote benen.

Lente zomer 2023 modetrends – Photo ADVERSUS

Helemaal chic wordt het als je voor een lange rok met een hoge achtersplit gaat. Draag er een paar vrolijk gekleurde balletschoenen onder. En verder natuurlijk blote benen.

Blote buik

Geen type voor de crop top? Zijn die buikspieren nog niet afgetraind? Geen nood. Er is een truc om op subtiele wijze toch een stukje buik te showen zonder schoonheidsfoutjes te tonen. Het geheim? Ga voor een wijde top die net een paar centimeters boven de taille van je rok of broek valt. De wijde top legt een schaduw over je buik waardoor je een ik-zie-iets-ik-zie-niets effect krijgt. Let er verder op dat de taille van je broek of rok niet te strak zit.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS