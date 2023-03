Het ABC van de modetrends voor lente zomer 2023. Check je modekennis. Photo courtesy of Prada, Diesel, Fendi, Max Mara, Vivetta

Als we twee top modetrends voor lente zomer 2023 moeten noemen, dan zeggen wij: de maxi rok (tot zelfs op de vloer) en de cargobroek. Het zijn twee fashion must-haves die zich heel gemakkelijk laten dragen, zelfs al heel vroeg in het seizoen. Maar er zijn natuurlijk veel meer nieuwe modetrends voor lente zomer 2023 te ontdekken. Check ons mode ABC maar eens. Het laat zich lezen als een overzichtelijk modegidsje voor het nieuwe seizoen.

Het ABC van de modetrends voor lente zomer 2023

A van Acid

Acid groen, een felle frisgroene kleur, combineren we dit seizoen met naturals: beige, bleekroze, parelgrijs. Superleuk om je modelook mee te updaten.

Het ABC van de modetrends voor lente zomer 2023. Check je modekennis. Photo courtesy of Fendi

B van Bikercore en Balletcore

Twee extreme moods voor lente zomer 2023. Bikercore, dat is: motorjacks, leren broeken, stoere leren jacks, motorlaarzen met vintage en grunge touch. En Balletcore, dat is vooral: ballerinaschoenen (flatjes) maar ook romantische jurkjes, rokjes en topjes die zijn geïnspireerd door de Bühne.

C van Cargo en Cut-out

De cargobroek is een must-have voor het nieuwe seizoen. Wijd met grote zakken waar je van alles in kwijt kunt (niet doen want anders gaat-ie uit model!). De C ook van Cut-out, vooral voor sensuele en übervrouwelijke figure hugging jurken.

Modetrend voor lente zomer 2023. Cargobroeken. Photo courtesy of GCDS

D van Denim en Doorzichtig

Denim is hotter dan ooit. En de modellen zijn inventiever dan ever. Riemen worden bandeautopjes, jacks worden rokjes, enzovoorts. De wereld op z’n kop. D ook van Doorzichtig. Transparante materialen blijven een trend (voor jurken, rokken, topjes).

Modetrends voor voorjaar 2023. Gebleekte spijkerstof. Photo courtesy of Diesel

E van Ecovriendelijk

Duurzaam, ecovriendelijk. Leer van mycelium, recyclede materialen, afbreekbare materialen.

F van Fantasie

Onverwachte volumes, onafgewerkte (niet)zomer, voeringen die onder zomen uitkomen, cargozakken op minirokken. De mode zit vol grapjes en verrassende nieuwigheden. Fantasie is het sleutelwoord.

G van Glansstofjes

Zijde, satijn. Glansstofjes zijn het weer helemaal. Denk aan slip-on dresses maar ook aan lange rokken en varsity jacks in het zijde.

H van Hakken

Slingbacks, hooggehakte sandaaltjes, hoge pumps, stilettohakken, laarzen met hakken maar ook sneakers, flatjes, sandalen en slippers. De schoenentrends voor lente zomer 2023 laten de keuze aan jou!

I van Individualiteit

Individualiteit is al jaren het stokpaardje in de modewereld. Je eigen stijl ontwikkelen, de trends niet blindelings volgen, dragen wat bij jouw persoontje past. Uniek zijn, dat is pas trendy.

J van Jeans

Nog een keer spijkergoed. Jeans in de zin van spijkerbroeken krijgen een vernieuwende look met allerlei details – patchwork, cargozakken – maar ook de denim rok krijgt een make-over en wordt dit seizoen extralang.

K van Kostbare metallics

Deze zomer gaan we schitteren, fonkelen, stralen. Dat doen we in zilver en goud. Vooral goud zagen we tijdens de Fashion Weeks onder het modevolk volop langskomen. Zie de streetstyle bij Louis Vuitton.

Streetstyle looks bij LV herfst winter 2023 2024. Helena Bordon. Foto Charlotte Mesman

L van Leer

Leer (nepleer) blijven we zien en dragen. Leer op leer is nog steeds de trend. De nieuwigheid voor lente zomer 2023? Leer met een vintage look.

M van Mini en Maxi

De afgelopen seizoenen kwam mini terug in de mode: minirokken, mini-jurkjes. Ze brachten zelfs de populariteit van de shorts een beetje in het nauw. Voor het nieuwe seizoen heb je de keuze uit (extreem) mini of (extreem) maxi. Woow!

N van Neutrals

Na de kleurenexplosie van de afgelopen jaren gaan we langzaam maar zeker de neutrals weer waarderen: beige, zand, poederroze, zachtgrijs, bleekblauw. Als je wilt, combineer je ze met een acid kleurtje (zie de letter A).

O van Oversized

Oversized blijft de trend. Wijd maar niet vormeloos. Heerlijk in het dragen. Sorry voor liefhebbers van skinny jeans, maar wij zien ze voorlopig nog niet terugkomen! Niet alleen jurken en broeken zijn wijd, ook de blazers blijven oversized.

P van Pailletten

We zeiden het al: deze zomer gaan we stralen. Niet alleen met metallics maar ook met pailletten all-over. Van top tot teen, als je wilt!

Q van ?

Vul die zelf maar in!

R van Rood

Rood (Viva Magenta) is de kleur van het jaar 2023. Maar daarnaast gaan we ook nog vele andere sprankelende kleuren dragen. Check de top 10 modekleuren voor lente zomer 2023.

Modekleuren voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Fendi, Jil Sander, Max Mara, Valentino, Stella McCartney

S van Splitten

Dijhoog, lieshoog. Bereid je er maar op voor: deze zomer gaan we dijbeen showen. De splitten in rokken en jurken zijn schaamteloos hoog.

T van Ton sur ton en Tailoring

Ton sur ton, kleur op kleur, monochroom. Het blijft een trend. En verder is het sleutelwoord tailoring: scherpe snitten versus oversized. Het één sluit het ander niet uit.

U van Utilitarian

Workwear blijft inspireren. Utilitarian is een mood die we in veel modecollecties tegenkomen. Deze zomer gaan we op letterlijk alle kledingstukken grote zakken zien. Maar let ook op de ‘workwear’ volumes.

5 Modetrends die we in 2023 blijven zien en dragen. Photo courtesy of Miu Miu

V van Vintage

Vintage tassen, leer met een vintage look, zongebleekte kleuren met een vintage mood. Vintage is een trend, of je nu voor ‘echt’ gaat of voor vintage effecten.

W van Wit

Vergeet de LBD (little black dress). Witte jurken – mini en maxi – zijn dé trend. En je hoeft echt niet te wachten tot het kwik boven de dertig komt om een witte jurk te dragen! Enne… je hoeft er ook niet voor te trouwen :-)

X van XL tassen

De minibag heeft zijn hype gehad. Hij blijft in het modebeeld opduiken maar wil je up-to-date zijn dan ga je voor een XL (tote) bag.

Y van Y2K

De jaren ’90 en ’00 blijven hun stempel op de mode drukken. Het meest sprekende voorbeeld is natuurlijk de cargobroek (denk aan de All Saints zangeressen uit die jaren).

Z van Zonnebrillen

Geen zomer zonder zonnebril. Eén van de toptrends is de oversized shield zonnebril. Het is maar dat je het weet.