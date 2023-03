Streetstyle looks bij Louis Vuitton herfst winter 2023 2024. Leonie Hanne. Foto Charlotte Mesman

Wat droegen de influencers en gasten – waaronder Emma Stone, Zendaya en Alicia Vikander – bij de modeshow van Louis Vuitton? Het antwoord is eenvoudig: Louis Vuitton. Het maison onder de creatieve leiding van Nicolas Ghesquière (inmiddels zijn we geen maison van lederwaren meer maar doen we fashion) had een leger aan bekendheden gekleed.

Streetstyle looks bij Louis Vuitton herfst winter 2023 2024. Xenia Adonts. Foto Charlotte Mesman

De modeshow was op maandag 6 maart in Musée d’Orsay, aan de kade langs de Seine, onder een dreigende maartlucht die regen of zelfs natte sneeuw beloofde. In de ijzige kou poseerden de influencers voor de camera’s van een grote massa streetstyle fotografen.

Streetstyle looks bij Louis Vuitton herfst winter 2023 2024. Kiwi Lee Han. Foto Charlotte Mesman

De streetstyle mode bij Louis Vuitton

De streetstyle outfits waren gemakkelijk als Louis Vuitton te herkennen. De looks met uitvergrote ritsen (het zijn de grootste ritsen die ooit geproduceerd zijn) en mega gespen komen regelrecht uit de nieuwe modecollectie voor zomer 2023.

Streetstyle looks bij LV herfst winter 2023 2024. Susie Lau. Foto Charlotte Mesman

De goudkleurige creaties met futuristische vormen die heel in de verte ook aan Griekse gewaden doen denken, waren te bewonderen op de catwalk van de Cruise Collectie voor voorjaar 2023. Je zou er ook moderne warriors in kunnen zien. ‘Godinnen’ had Ghesquière zijn modellen voor die modeshow genoemd.

Streetstyle looks bij LV herfst winter 2023 2024. Victoria Magrath. Foto Charlotte Mesman

Verder zagen we natuurlijk de meest interessante mode accessoires langs komen: de nieuwste LV tassen (grote afwezige was de tas met felgekleurde noppen van afgelopen seizoen, heel present de tassen in krokant zilver en goud) en supercoole laarzen met ritsen aan de zijkanten en moderne hakken.

Streetstyle looks bij LV herfst winter 2023 2024. Helena Bordon. Foto Charlotte Mesman

Met deze streetstyle looks krijg je alvast een idee van de nieuwe mode voor zomer 2023. Bekijk ze maar eens en laat je inspireren.

Wij zetten onze camera erop en keken onze ogen uit. De meest bekende influencers kwamen lang. Voor wie het interesseert, hier wat namen: Leonie Hanne, Caro Daur, Xenia Adonts, Kiwi Lee Han, Helena Bordon, Susie Lau en nog vele anderen.

