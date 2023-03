Creatief haaridee voor je kapsel: tasjes in je haar

Tijdens de Paris Fashion Week stuitten we op de meest bizarre streetstyle looks. Dit kapsel met tasjes slaat alles. Een leuk haaridee?

Streetstyle mode Paris Fashion Week. Haaridee. Tasjes in je haar. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2023 2024 (maart 2023) stuitten we op de meest bizarre streetstyle looks. Er zitten extreme looks tussen zoals kapsels die trapsgewijs zijn geknipt in Vidal Sassoon stijl, iets wat echt weer gaat terugkomen. We zagen ook de meest flitsende haarkleuren zoals kobaltblauw en kikkergroen. Maar we stuitten ook creatieve haarideeën. Bij de modeshow van Hermès bijvoorbeeld, ook al zou bij dit elegante maison zo snel niet iets bizars ontdekken. Toch stuitten we er op een grappig haaridee: tasjes in je haar.

Haaridee: tasjes in je haar

Streetstyle mode Paris Fashion Week. Haaridee. Tasjes in je haar. Foto Charlotte Mesman

Twee inventieve influencers waren op het idee gekomen om hun klassieke balletknotten op te leuken met Hermès mini Kelly bags (of dupes daarvan want ook al is zo’n tasje superklein het prijskaartje mag er zijn).

Streetstyle mode Paris Fashion Week. Haaridee. Tasjes in je haar. Foto Charlotte Mesman

Het is zo simpel als wat, je hoeft het alleen maar te bedenken. En uit te voeren natuurlijk.

Breng je haar strak naar achteren, maak een paardenstaart, draai die tot een knot en zet deze vast met speldjes. Hang nu de tasjes erin. Je kunt dit met speldjes doen maar ook met een ijzerdraadje of een haarpiercingringetje. Kijk maar wat voor jou het beste werkt. Hoe lichter het tasje van gewicht hoe gemakkelijker het zal zijn om het mooi in je haar te hangen. En waarom zou je niet voor twee tasjes gaan zoals deze meisjes?

Streetstyle mode Paris Fashion Week. Haaridee. Tasjes in je haar. Foto Charlotte Mesman

Overigens hielden onze influencers het niet bij tasjes in hun haar. Ze droegen twee Kelly’s (of dupes) daarvan in hun hand en hadden her en der mini bags aan hun kleding bevestigd. More is more in letterlijke zin van het woord.

Andere haarideeën

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Misschien steek je er een haaridee van op voor jouw kapsel. Want als je een tas in je haar kunt hangen, dan kun je er natuurlijk ook andere dingen in hangen. Een bloem (standaard) maar ook een kleine knuffel (een teddybeertje misschien) of een ander voorwerp dat voor jou betekenis heeft. Laat je fantasie gaan en verras je omgeving. Dit is een superidee voor een feestje of een avondje stappen.

Klik hier voor kapsels voor de heren