Influencers, modemensen en cosplay bij Vivienne Westwood

Streetstyle mode bij Vivienne Westwood herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Het was de eerste modeshow na het overlijden van Vivienne Westwood. Een emotioneel beladen moment voor Andreas Kronthaler, haar partner, die het modemerk voor haar voortzet. Al sinds een tijdje showt het maison onder de naam ‘Andrea Kronthaler for Vivienne Westwood’. In het persbericht dat we na de show ontvangen, schrijft Kronthaler aan haar: ‘Ik heb de sjaal gevonden die we zochten. Ik ben de boeken aan het lezen die jij las. Ik zal de muziek opzetten waar we samen vaak naar luisterden.’

Streetstyle looks bij Vivienne Westwood

Een genodigde bij Vivienne Westwood herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Ondanks de donkere schaduw van het overlijden van Vivienne Westwood ging het er rond de showlocatie vrolijk aan toe. De show trok, als altijd, kleurrijk uitgedoste fans, alternatieve types, cosplay liefhebbers en zelfs zangeressen en dansers die optredens improviseerden. Als je creatieve streetstyle foto’s wilt maken, moet je hier zijn.

Een genodigde op het bordes van Hôtel de la Marine. Foto Charlotte Mesman

Niet alleen de fans maar ook meerdere genodigden presenteerden zich in carnavaleske looks. Ze vertoonden zich op het bordes van het historische Hôtel de la Marine aan de Place de la Concorde in Parijs.

Genodigden bij Vivienne Westwood herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Tussen alle clowneske outfits spotten we ook de ‘reguliere’ influencers die voor deze show voor kleur hadden gekozen of hun look met een gek accessoire hadden opgeleukt. Kortom, iedereen had enorm zijn best gedaan.

Streetstyle mode bij Vivienne Westwood herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

We maakten een selectie voor je van een aantal opvallende looks die ons wel aanspraken. De mevrouw in het rood met sluier, kroon en bloemen op het hoofd zagen we later in de metro waar twee kleine meisjes, in het gezelschap van vader en moeder, haar aangaapten en honderd uitvroegen over haar look. Ze konden geen genoeg van haar krijgen. En al die tijd antwoordde ze in zingend Frans en een stralende lach. Het was een harverwarmend tafereel in de grijze metro op deze gure zaterdagochtend (4 maart) in Parijs.

Streetstyle mode bij Vivienne Westwood herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Bekijk de looks op onze streetstyle foto’s maar eens. Misschien doe je er, ook al zijn ze heel extreem, toch nog leuke ideeën van op. Wij vielen over de roze blush die we in veel gezichten zagen, vaak niet alleen op de wangen maar ook over de neus. Best cool, als je het ons vraagt.

Streetstyle mode. Foto Charlotte Mesman

Klik hier voor streetstyle mode voor de heren