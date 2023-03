Zo kleden de modellen off-duty zich bij de Paris Fashion Week

Modellen off-duty tijdens de Paris Fashion Week bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Hoe vaak wordt het me niet gevraagd: Hoe zien de fashion modellen eruit? Wat dragen ze als ze geen modeshow lopen? Hoe presenteren ze zich tijdens de Fashion Weeks? We doen een greep uit onze streetstyle foto’s van de Paris Fashion Week voor winter 2023 2024 (nu in volle gang) en laten je zien hoe de modellen off-duty maar ‘in between shows’ zich kleden.

De modellen off-duty

Modellen off-duty tijdens de Paris Fashion Week bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

De Fashion Weeks zijn een beproeving voor de modellen. Vooral de Paris Fashion Week. Dat is de zwaarste, belangrijkste maar ook laatste mode week. De modellen zijn dan al weken in touw. En al die tijd moeten ze er goed uitzien. Niet alleen op de catwalks maar ook ‘in between shows’ want ze moeten ‘representatief’ bij de modehuizen aankomen. En worden ze na elke show door legers streetstyle fotografen opgewacht die hun foto’s als een olievlek over het internet verspreiden. Dus reken maar dat de modellen aandacht aan hun looks besteden!

Ingetogen kleuren

Modellen off-duty tijdens de Paris Fashion Week bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Eén van de eerste dingen die altijd opvalt, als je de looks van de modellen ontleedt, is dat ze maar weinig kleur dragen. Ingetogen, klassieke kleuren voeren de boventoon. Donkerblauw, denim blauw, zwart, wit, grijs, naturel tinten. Af en toe zie je een boeiende print of een statement item in kleur, maar meestal niet J

Casual-chic

Model in leren jack met opvallende mode accessoires bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Iets anders dat je zelf ook wel zult opmerken, is dat de modellen zich bijna nooit over-the-top kleden. Ze houden het liever casual. Geen naaldhakken en dat soort dingen, maar gewoon stoere laarzen, of moderne mocassins of een paar gewild-oerlijke sandalen of zelfs fivefinger schoenen. Alles natuurlijk enorm smaakvol.

Winterjassen

Model in lange leren jas bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Tijdens deze Paris Fashion Week voor herfst winter 2023 2024 gaan de modellen winters gekleed (logisch, het is begin maart!). Qua winterjassen zien we vooral veel donkere puffercoats, trench coats, fake fur coats en leren jacks en jassen in allerlei uitvoeringen.

Spijkerbroeken

Oversized spijkerbroeken en zwarte broeken zijn toppers en vormen de basis van een klassieke modellengarderobe. Erop dragen de modellen inspirerende tops, bijvoorbeeld crop tops maar ook streeptruien, spannende T-shirts en hoodies.

En voor de rest?

Model bij de modeshow van Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Oversized blazers, kleine jasjes en vooral veel aparte items. Want daar zijn de modellen goed in: in het vinden van unieke, uitzonderlijke kledingstukken en mode accessoires. En in het leggen van opvallende combinaties: een fake fur jasje over een klein leren jack, fivefingers schoenen onder een wijde spijkerbroek, een zwarte outfit met een zwart jack met onverwacht felgekleurde voering. Het zijn het ‘m de details die het doen.

Klik hier voor de streetstyle mode voor de heren