Zo zien de nieuwste tuintrends eruit. Maximalism is hot!

De allernieuwste tuintrends. Maximalism. De Classic Desire tuintrend

De afgelopen jaren zijn we ons (zo mogelijk) nog bewuster geworden van het belang van frisse buitenlucht en groen om ons heen. Geen wonder dat we voor de inrichting van tuinen, balkons en terrassen dezelfde passie aan de dag leggen als voor de inrichting van ons huis. En net zoals de mode, make-up, kapsels en je huis is de inrichting van tuinen, en andersoortige buitenplekjes, onderhevig aan trends. Zo zien de nieuwste tuintrends eruit.

De aanleg van je tuin

De inrichting van je tuin begint natuurlijk met de aanleg van je tuin zelf. Denk daarbij aan keuzes als gazon of tegels, borders, bomen en bloemen, grindpaadjes of stapstenen. Je gaat vlakken uitzetten, hoekjes creëren – een terrasje, een patio – en met diepte en perspectief werken. Je gaat keuzes maken tussen strakke of juist vloeiende lijnen. Ook kun je mooie effecten creëren met hoogteverschillen: hoge bomen, lagere struiken, bloemen, grassen. Verder speel je natuurlijk, net zoals in je huis, met kleur.

Het klinkt misschien moeilijk maar tuinboeken en tijdschriften kunnen je flink op weg helpen. Of ga gewoon eens goed plaatjes kijken op internet, zoals je dat ook voor een nieuw kapsel zou doen.

Tuinen zijn trendgevoelig

Een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van je tuin is natuurlijk (de stijl van) je huis. Tuin en huis moeten in harmonie met elkaar zijn, of juist sterk contrasteren, dat kan natuurlijk ook. Maar er moet een verband tussen de twee en hun omgeving zijn.

Een andere leidraad is natuurlijk jouw eigen persoonlijke smaak. In de aanleg en inrichting van tuinen zijn, we zeiden het al, allerlei tuintrends te ontdekken. Een grote trend voor het komende jaar is volgens de tuinexperts bijvoorbeeld no/low water tuinen. In deze trend, xeriscaping, gaat de voorkeur uit naar planten die goed tegen droogte kunnen maar ook naar waterbesparing door de juiste plant op het juiste plekje te zetten.

Een andere tuintrend is het gebruik van vrolijke, uitgesproken kleuren en diepgroene bomen en planten, dit in tegenstelling tot de zachte, naturel kleuren van de afgelopen jaren. En iedereen kent natuurlijk de trend van grassen en veldbloemen die we de afgelopen jaren overal zien, zoals in parken en in de berm langs de weg. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat je de trends interpreteert op jouw eigen manier.

Je tuininrichting en tuinmeubilair

Heb je je ideeën over je tuin eenmaal uitgewerkt, dan kun je gaan inrichten. Ook dat is een enorm creatieve fase. Je gaat op zoek naar een leuke tuinsets. Daarbij kun je denken aan een tuintafel met tuinstoelen om buiten aan te eten maar je kunt natuurlijk ook aan een loungeset met heerlijke zitbanken denken. En misschien heb je zonnige plekje waar je een paar ligbedden kwijt kunt. Of heb je daar liever een romantisch tuinsetje met een vrolijk gekleurde parasol erboven waar je ’s middags thee kunt drinken?

De allernieuwste tuintrends

Keus te over! Het tuinmeubilair van nu doet bepaald niet onder voor dat voor je huis. Er is net zoveel aandacht voor vormgeving en materialen als voor indoor meubels. In het assortiment tuinstoelen van Kees Smit bijvoorbeeld komen we inspirerende rieten lounge tuinstoelen, spannende cocoon hangstoelen en moderne dining stoelen tegen die je met alle liefde in je huiskamer zou hebben willen staan.

Net zoals bij het kopen van kleding kun je bij het kiezen van je tuinset laten leiden door de trends maar belangrijk is ook hier weer, net zoals in de mode (en bij het aanleggen van je tuin), dat je die interpreteert op jouw eigen persoonlijke manier.

Veel tuintrends komen in sferen. Denk aan romantisch, bohémien, organisch of juist strak en modern. Een andere populaire trend van nu is de cottage trend met een lapje gras, borders met veldbloemen, een kruidentuin, een veldje waar je groenten kweekt, grindpaadjes en misschien wel een paar scharrelende kippen. Ook de mediterrane stijl – think lavendel, citroenbomen, olijfbomen en bougainville is momenteel geliefd. Kies de stijl die bij jouw tuin en jouw persoonlijkheid past. Dat vergemakkelijkt meteen ook de aankleding van je tuin en de keuze uit uit de vele tuinsets, ligbedden, parasols en andere tuin accessoires.

Top tuintrend: maximalism

Tot slot willen we je nog een trend signaleren die op dit moment enorm trending voor tuinen, terrassen en balkons is: maximalism, ook wel Classic Desire. Dit is misschien wel één van allerleukste trends van het moment waarin je enorm veel van jezelf kwijt kunt.

Het motto van trend van Classic Desire is ‘more is more’. Eigenlijk ga je gewoon ‘overdecoreren’. Uitgangspunt voor deze trend zijn stoere, robuuste tuinmeubelen. Verder kun je er van alles bijhalen, alles mag. Natuurlijk heel veel kleurrijke sierkussens in de stijl en sfeer die je gekozen hebt, spannende tuin accessoires als grote vazen (met veldbloemen uit eigen tuin), grote kandelaars maar ook wuivende gordijnen, misschien wel spiegels en schilderijtjes aan de buitenwand je huis, een oud Perzisch onder je tuinset, en allerlei snuisterijen waar je in huis geen plek voor hebt. Op deze manier geef je je tuin of balkon een magische twist mee. Wie krijgt jou nog uit je tuinstoel? Je zou toch nooit meer op vakantie gaan :-)

