Bij de modeshow van Chanel was het natuurlijk weer spektakel. We doen een greep uit de beste streetstyle looks. Laat je inspireren.

Chiara Totire, Anna Dello Russo e Carlotta Oddi bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Chanel showde ook deze modeweek traditiegetrouw op dinsdag (7 maart 2023), de laatste dag van de Paris Fashion Week. En ook dit keer gingen de deuren van Grand Palais Éphémère om stipt 10.30 uur dicht. Ondanks de nationale staking waren alle genodigden op tijd en ontbrak het niet aan interessante streetstyle looks die allemaal – hoe kan het ook anders? – in het teken van het historische Franse maison stonden.

De streetstyle looks bij Chanel: more is more

Het eerste dat opvalt in de streetstyle looks bij Chanel, is de enorme hoeveelheid aan mode accessoires. Chanel is nooit vies van accessoires geweest maar dit keer is het absoluut ‘more is more’. Niet alleen de klassieke parelkettingen maar ook lange kettingen met bedels, chokers met de dubbele C, grote en rijkelijk bewerkte oorbellen, tassen en mini-bags (leuk: de kleine tasjes van wat lijkt metaaldraad in de vorm van een hart), en wat allemaal niet!

Soklaarsjes met Mary Janes look

En dan de soklaarzen! Ook die zijn supercute. Ze zien eruit als Mary Janes schoenen in het lakzwart maar ook in het zwart-wit, en soms zelfs met strikken, maar er zit een ragfijne schacht – kort, tot onder de knie of zelfs over knee – van mesh met kleine rhinestones aan vast. Hoe verzin je het!

Mary Janes laarsjes met schacht in mesh met rhinestones. Foto Charlotte Mesman

Strikken komen, behalve op de soklaarsjes, ook in andere vormen terug. Zo zijn little black dresses bezaaid met zwarte strikjes, maar ook houden grote zwartfluwelen strikken dansende paardenstaarten bijeen. Het zijn allemaal details die je Chanel look (of je look in Chanel stijl!) up-to-date maken.

Pastels, BB-ruitjes, bouclé

Helena Bordon bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Bouclé jasjes en tweed zijn natuurlijk van de partij maar in de streetstyle zagen we – net zoals in de zomercollectie van Chanel – ook looks in pastelkleurige BB-ruitjes (pistache, vanille) en tartan ruiten in het rood met een zwarte streep.

Yoyo Cao bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Mantelpakjes en broekpakken (in bouclé) waren all over the place, iets wat natuurlijk niet bijzonder is voor Chanel, maar we zagen toch ook veel bouclé jasjes die wat nonchalanter waren gecombineerd, bijvoorbeeld met een spijkerbroek (met sneakers), een cargobroek of shorts. Chanel is duidelijk aan het verjongen!

Susie Lau bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Bijzonder grappig is ook de lichtblauwe ‘over-all’ in bouclé met parelbandjes dat we meerdere keren voorbij zagen komen.

Wit, zwart en goud

Caroline de Maigret bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Veel pastels dus maar natuurlijk ook klassiek zwart en wit, en combinaties daarvan, maar grote blikvanger waren ook de items in goud. Goud gaat het de komende lente en zomer helemaal worden! Het is één van de grootste modetrends voor het nieuwe seizoen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je alvast inspireren!

