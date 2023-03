Deze nieuwe oogmake-up trend voor 2023 spotten we bij Chanel

Oogmake-up trend voor 2023. Frosty oogschaduw. Foto Charlotte Mesman

De overstap van warme make-up kleuren voor je oogleden naar koele tinten zat er al aan te komen. Deze oogmake-up trend voor 2023 werd onlangs nog eens definitief bevestigd door top make-up artiest Lisa Butler die voor de modeshow van Chanel voor herfst winter 2023 2024 een frosty zilvergrijze oogschaduw koos.

De washeddenim oogmake-up trend

De oogmake-up die we bij de Chanel show spotten, doet ons denken aan een oogmake-up voor lente zomer 2023 die MAC Cosmetics ons al een tijdje geleden signaleerde: #washeddenim.

Volgens die trend maken we onze ogen het komende seizoen op met verwassen denimblauwe oogschaduw. Dit is een supercoole make-up trend die door it-girls als Kendall Jenner al volop omarmd wordt. Deze trend gaat terug in de tijd, naar de jaren ’90, maar ook naar de jaren ’60 toen koele blauwtinten voor de ogen heel populair waren.

Frosty zilvergrijze oogleden

Chanel pakt deze trend dus weer op met een zilvergrijze oogschaduw met een licht metallic finish en een tikje blauw. Een ultrakoele kleur dus. De oogschaduw is over het hele ooglid aangebracht en richting de wenkbrauwen vervaagd. Ook onder het oog is een randje oogschaduw te vinden. Hetzelfde geldt voor de binnenste ooghoeken.

Let ook op de mascara: de wimpers van de modellen zijn zwaar aangezet en mogen wel een beetje ‘chunky’ zijn.

De hair look bij de modeshow van Chanel voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

De wenkbrauwen zijn verzorgd, natuurlijk en ietwat aangezet met – wat lijkt – wenkbrauwpoeder in een kleur die in het verlengde van de eigen haarkleur ligt.

De lippen zijn bleekroze opgemaakt. Ook de huid van de modellen lijkt wat lichter dan de eigen teint en de finish is mat. Er is nauwelijks blush te bespeuren en highlights en contouring lijkt er helemaal niet aan te pas te komen.

Update je eigen make-up look voor 2023

De make-up look bij Chanel is volgens ons enorm inspirerend omdat we het weer eens over een heel andere boeg gaan gooien. Vergeet al die dewy huidjes, al die glansjes en die jaren ’90 gloss, maar ga voor een koele metallic oogschaduw waarmee je je ogen als het ware omlijnt en haal de poederkwast maar weer tevoorschijn voor een soft mat huidje.

