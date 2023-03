Haartrend uit Azië: grafische kapsels voor 2023

Grafische kapsels voor 2023. Op deze foto: Alyy Space. Foto Charlotte Mesman

Misschien heb je al van de butterfly cut gehoord. Dit is een kapsel waarbij het haar rond het gezicht korter is dan het haar op de rug. Als je vervolgens je haar vastbindt, krijg je een soort fake bobkapsel met alleen de kortere haarlokken rond je gezicht. Het is een haartrend die we al een tijdje zien. De nieuwigheid van nu is: butterfly cuts maar dan in de vorm van ultra grafische kapsels.

Grafische kapsels voor 2023. Op deze foto: Michelle Song. Foto Charlotte Mesman

Grafische kapsels met trapsgewijze lengteverschillen

Of anders gezegd: het ‘butterfly’ principe komt terug in de allernieuwste haartrend die we tijdens de afgelopen Fashion Weeks van februari en maart bij Aziatische influencers spotten. Het principe is steeds hetzelfde – voorste lokken korter, haar van achteren lang – maar het lengteverschil is scherp en de voorste lokken zijn korter dan in de klassieke butterfly cut. Je krijgt hierdoor een heel grafisch effect dat aan de kapsels van Vidal Sassoon doet denken.

Grafische kapsels voor 2023. Op deze foto: Alyy Space. Foto Charlotte Mesman

Soms ook wordt zo’n kapsel gecombineerd met een korte, rechte pony waardoor je een trapsgewijs kapsel krijgt en het grafische effect nog sterker wordt. Wil je helemaal een statement maken dan ga je ook nog eens voor een opvallende haarkleur. Groen, blauw, rood, roze. Deze haarkleuren zullen wel nooit meer uit het straatbeeld verdwijnen.

Gekleurde wenkbrauwen

Grafische kapsels voor 2023. Op deze foto: Chou Chou. Foto Charlotte Mesman

Let ook even op de wenkbrauwen want die doen ook mee. In geval van een korte rechte pony is dat helemaal het geval. Want zo’n pony accentueert je wenkbrauwen (en ogen). Je brows moeten extra verzorgd zijn maar je kunt ook de kleur ervan afstemmen op je haarkleur. Alyy Space combineerde haar groene haar met gebleekte wenkbrauwen en Chou Chou maakte ze rood, net zoals haar haar.

Extreme butterfly cut

Grafische kapsels voor 2023. Backstage bij Hui. Op deze foto: Oh Yeon. Foto Charlotte Mesman

Een heel extreme butterfly hair cut is die van het Zuid-Koreaanse model Oh Yeon. Zij liet niet alleen haar voorste haarlokken bot en recht afknippen maar ook de onderste haarlaag. Als ze de rest van haar (lange) haar samenbindt, komt een ‘echt’ bob kapsel tevoorschijn!

Oh Yeon vertelde ons dat ze haar kapsel zelf heeft ontworpen (al zo’n twee jaar geleden) en dat ze de schets ervan heeft meegenomen naar de kapper met de vraag om haar haar precies zo te knippen. Inmiddels is dit kapsel haar signatuur.

Dit soort grafische kapsels komen natuurlijk het mooiste uit bij supersteil haar maar ook als je haar niet steil is, kun je je eraan wagen. Het is dan minder strak en grafisch maar daarom niet minder mooi.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens. Waarschijnlijk zie je jezelf niet zo snel met zo’n kapsel door het leven gaan – begrijpelijk want je maakt er een enorm statement mee – maar het wel leuk om zoiets bij anderen te zien!

