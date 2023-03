Deze It-girl heeft het. Laat je inspireren door haar urban hippie look

Streetstyle mode Paris Fashion Week. Op deze foto Chiara Totire. Foto Charlotte Mesman

De modeweken zijn weer achter de rug en wij zijn duizenden streetstyle foto’s rijker. In Milaan en Parijs trokken honderden mensen aan onze camera voorbij en speurden we naar de coolste streetstyle looks, en de coolste modemensen. Iedereen heeft zo zijn favorieten. Chiara Totire staat hoog op mijn lijstje.

Mode en styling zitten de Italiaanse it-girl in het bloed. Ze begon haar carrière als assistent van Anna Dello Russo bij Vogue Japan en is werkzaam als stylist en consultant voor luxe modemerken.

De urban hippie look van Chiara Totire

Streetstyle mode Paris Fashion Week. Op deze foto Chiara Totire. Foto Charlotte Mesman

Bij Hermès spotten we de Italiaanse in een supercoole leren broek met vintage effect (vintage leer is één van dé modetrends voor lente zomer 2023) met daarop een beige knitwear jurk en daarover een beige fluffy coat waar ze een wollen capuchonsjaal omheen had geknoopt. Aan haar voeten droeg ze stoere laarzen met vierkante neuzen.

Streetstyle mode Paris Fashion Week. Op deze foto Chiara Totire. Foto Charlotte Mesman

Broeken – spijkerbroeken en stoere leren broeken – zijn haar sterke punt. Ze draagt ze op een casual-chique manier, met een stoere jas en een mooie tas. Maar ook met rokken weet ze dezelfde mood te creëren. Haar stijlformule zit ‘m in de geslaagde mix van casual en chic (we zeiden het al) met een ietwat androgyne kwinkslag.

Draagt ze een rok dan zul ze daar bijvoorbeeld niet snel schoenen met hoge hakken bij halen maar eerder een paar ‘fugly’ shoes: platte sloffen of Birkenstocks.

Streetstyle mode Paris Fashion Week. Op deze foto Chiara Totire (links), Anna Dello Russo (rechts). Foto Charlotte Mesman

Felle kleuren zijn ook niet Chiara’s ding. We zien haar – anders dan andere stijliconen en influencers – eigenlijk altijd in gedekte kleuren maar ze speelt wel (juist!) met kleurverschillen, fantasieën en texturen zoals fluffy coats.

Verder zul je Chiara ook nooit met (veel) make-up zien en draagt ze haar haar met slag heel natuurlijk. Kortom, ze is puur natuur, iets wat je bij influencers zelden tegenkomt.

Op onze streetstyle foto’s zie je drie looks van de afgelopen modeweken in Milaan en Parijs. Wij raken hier enorm geïnspireerd door. Jij vast ook!

Klik hier voor streetstyle looks voor de heren