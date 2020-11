Spaghetti met huisgemaakte rucola pesto

Het Italiaanse woord ‘pesto‘ komt van ‘pestare‘ en dat betekent zoiets als ‘platdrukken’ of ‘kneuzen’. Pesto is dus niet alleen maar de basilicumpesto zoals wij die inmiddels in Nederland zo goed kennen. ‘Pesto‘ kan alles zijn. Zo kun je ook ‘pesto‘ van rucola maken. Zolang je de blaadjes maar platdrukt – volgens het originele recept doe je dat in een mortier – is het ‘pesto‘. N.B. ‘Pesto’ heeft niets te maken met ‘buio pesto‘ wat in het Italiaans ‘aardedonker’ betekent :-) Onze rucola pesto was dan ook groener dan groen!

Ingrediënten

100 gram verse rucola sla

1 teentje knoflook

60 gram pijnboompitten

100 gram vers gemalen parmezaanse kaas (plus extra gemalen kaas voor over de pasta)

150 gram extravergine olijfolie

zout

spaghetti

zwarte peper

Bereiding

Was de rucola en doe blaadjes in een blender. Pel het teentje knoflook, snijd het in grove stukken en doe het bij de rucola. Voeg de pijnboompitten, de Parmezaanse kaas en de olijfolie toe. Mix alles door elkaar totdat je een vrij gladde pestosaus hebt.

Breng ruim water met zout aan de kook en kook de spaghetti al dente. Giet de pasta af en schep de pesto erdoor. Strooi er Parmezaanse kaas en zwarte peper over en serveer onmiddellijk.

Gebruik je de rucolapesto niet direct, schenk er dan wat olijfolie over, dek het schaaltje af en bewaar het (maximaal 2 à 3 dagen) in de ijskast. Gebruik je het voor een pasta, giet er dan wat kookvocht bij om de saus op te frissen.

