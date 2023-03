Make-up trends voor winter 2023 2024. De make-up bij de modeshow van Louis Vuitton. Foto Charlotte Mesman

Een make-up look kun je alleen begrijpen in de context van een modecollectie. Daarom eerst even wat meer over de LV-collectie zelf voordat we je gaan vertellen over de make-up bij de modeshow van Louis Vuitton voor winter 2023 2024.

De modeshow van Louis Vuitton

De modeshow van Louis Vuitton voor winter 2023 2024 was – zoals alle modeshow van maison LV – een happening. Ondanks de gure winterkou hadden zich honderden fans rond Musée d’Orsay verzameld. Elke keer als een celeb – Zendaya, Alica Vikander – arriveerde, steeg een gejuich op.

Toen de modeshow begon werd het buiten even stil. Fans en streetstyle fotografen troepten bij elkaar om zich voor te bereiden op de exit na afloop van de show. In de tussentijd liepen de modellen op een verhoogde catwalk die was geplaveid als een Franse straat in de nieuwste creaties van het modehuis.

Franse stijl

Uitgangspunt voor deze nieuwe collectie voor winter 2023 2024 is de ‘Franse stijl’, wat dat dan ook zijn mag, aldus Nicolas Ghesquière. In plaats van een definitie te geven, moeten we het antwoord op de vraag ‘Wat is de Franse stijl?’ op de catwalk vinden. Daar showen klassieke Franse kledingstukken en details zoals parels die door de ontwerper zijn gemoderniseerd, opgerekt of vervormd zodat ze eigentijds, zelfs futuristisch aandoen.

Opvallend zijn vooral de ballonvormige kledingstukken. Jurken en jassen hebben grote schouderpartijen met eveneens rondingen. De volumes zijn oversized met vindingrijke vormen. De klassieke witte kraag wordt uitvergroot en asymmetrisch of puntig. Lange sjaals worden nonchalant een keer om de nek gedraaid. De knielange jurken waaieren uit in een brede A. Truien worden mini-jurkjes. De klassieke lange onderjurk wordt avondjurk.

De make-up bij de modeshow van Louis Vuitton

Voor deze collectie koos het maison een – wat je zou kunnen noemen – French make-up look: fris en natuurlijk zoals we dat van de Françaises gewend zijn. Een nauwelijks zichtbare foundation, nauwelijks contouring, geen highlights, geen gloss (zoals we dat de afgelopen seizoenen veel gezien hebben), zelfs geen lippenstift. Less is more is het motto in de make-up trends voor winter 2023 2024.

Een naturel look dus, maar wel met één enkel element: een randje van zilver metalic blokjes onder de ogen. Het gebruik van metallics en versieringen in het gezicht is iets dat we steeds vaker in de make-up tegenkomen. Of het nu stickers zijn, of diamantjes, pailletten of metallic elementjes die je met eyelash lijm op je gezicht aanbrengt, het is een make-up trend die steeds vaker de kop opsteekt.

Het is een grensverleggende make-up want deze trend laat zien dat je ook in de make-up ‘out of the box’ mag denken. Dat je je fantasie mag laten gaan en dat alles geoorloofd. Zoals het maar stijlvol is.

