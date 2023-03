Vlechten blijven een kapseltrend, ook in 2023

Haartrends tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2023 2024. Model Marie Seguy met vlechten bij Akris. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de modeweken kijken we natuurlijk niet alleen naar de kleding maar ook naar het haar en de make-up van de modellen. Op de catwalks van herfst winter 2023 2024 zagen we opvallend natuurlijke make-up looks. En in de kapsels zagen we vlechten terugkomen. Het vlechtkapsel bij Akris is klassiek en geschikt voor elke leeftijd. Iets om zelf mee aan de slag te gaan. Maar misschien wil je voordat je verder leest, even onze video bekijken om het sfeertje te proeven :-)

Modellen bij de modeshow van Akris herfst winter 2023 2024

Vlechten bij de modeshow van Akris

Haartrends tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Het vlechtkapsel bij Akris bestaat uit een middenscheiding en zijvlechten vanaf de oren naar achteren die laag om het hoofd zijn gelegd.

Haartrends tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Dit kapsel is heel eenvoudig na te doen. Je maakt een scherpe, korte middenscheiding. Je trekt de scheiding dus niet door naar achteren tot aan je nek zodat we dat vaak met twee vlechten doen. Vervolgens vlecht je het haar aan weerszijden van je hoofd. Dat kan één maar ook twee vlechten per kant zijn.

Zet de vlechten vast met een elastiekje, leid ze langs je hoofd en draai de uiteinden in elkaar. Ze het geheel achter in je nek vast met speldjes. Zoals je ziet hoeven de vlechten niet helemaal perfect en symmetrisch te zijn.

Haartrends tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Voor een chique look leg je je haar glad om je hoofd. Voor een speelse touch kun je wat plukjes lostrekken die je gezicht omlijsten en verzachten zoals de hair stylisten dat bij model Marie Seguy hebben gedaan.

Haartrends tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2023 2024. Model Marie Seguy met vlechten bij Akris. Foto Charlotte Mesman

De make-up look bij Akris

Let ook op de make-up look. Die is in lijn met de andere make-up looks die we tijdens de Paris en Milan Fashion Weeks hebben gezien. De huid is niet meer ‘dewy’ maar eerder een beetje mat en gepoederd. Er is maar weinig contouring, enkel wat oranjeachtige blush. De wenkbrauwen zijn verzorgd maar niet overdreven aanwezig. De ogen zijn natuurlijk opgemaakt met als finish touch mascara. Ook de lippen zijn natuurlijk.

Haartrends tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Al met al is het een frisse, stralende en klassieke look waar iedereen, van welke leeftijd dan ook, goed mee wegkomt.

