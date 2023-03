3x Modetrends voor voorjaar 2023 die je moet kennen

Modetrends voor voorjaar 2023. Spijkergoed. Photo courtesy of Miu Miu

Heb jij de nieuwe voorjaarscollecties al gezien? Wij zijn altijd weer benieuwd wat we daadwerkelijk gaan zien en dragen. Want de modecollecties op de catwalks zijn één ding, maar de vertaalslag daarvan naar de praktijk is net zo spannend. Ons vielen op het eerste gezicht drie modetrends voor voorjaar 2023 op. Wij vinden ze ronduit inspirerend (en staan te popelen om ermee aan de slag te gaan).

Spijkergoed van top tot teen

Total denim look. Photo courtesy of Chloe

De total denim looks van de afgelopen seizoenen worden in de nieuwe voorjaarscollecties tot in het extreme doorgetrokken. Niet alleen combineren we denim met denim, we gaan ook nog eens voor denim mode accessoires. Denk hierbij aan sandalen en pumps in spijkerstof en denim tassen.

Opvallend is verder dat we een beetje afstappen van denim broekpakken – spijkerbroek met bijpassend spijkerjasje – maar dat alles veel vrouwelijker wordt. Een voorbeeld? Een spijkerrok met spijkerblouse met daaronder spijkerpumps.

Zandkleurige washes

Modetrends voor voorjaar 2023. Gebleekte spijkerstof. Photo courtesy of Diesel

Een andere modetrend die in het verlengde ligt van de total denim looks is de opkomst van beigeachtig spijkergoed (in tegenstelling tot de pastelkleurige denim van vorig jaar zomer). Deze modetrend hebben we zonder meer aan Diesel te danken die op de catwalk voor lente zomer 2023 spijkergoed presenteerde dat wel gezandstraald leek.

Modetrends voor voorjaar 2023. Spijkergoed. Photo courtesy of Miu Miu

Ook Miu Miu ging met dit soort bleaches aan de haal. Deze bleke beigeachtige denim tinten komen we inmiddels her en der in de modecollecties, maar vooral ook in de streetstyle mode, tegen. Wat ons betreft: super!

Vintage looks

Modetrends voor voorjaar 2023. Leer met vintage look. Photo courtesy of Miu Miu

Een derde modetrend die we je aan de vooravond van het nieuwe seizoen willen signaleren – weer eentje die wij persoonlijk te gek vinden – is de (nep)vintage look. Alles wat maar een beetje vintage is, is hip.

Denk hierbij aan klassieke vintage tassen maar ook vintage materialen. Toppers zijn leer met een vintage look en spijkergoed met een vintage look. Vintage is het sleutelwoord voor lente zomer 2023.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe modelook.

