Kapseltrends voor zomer 2023. Dit bob kapsel is hip en anti-aging

Kapseltrends 2023. Bob kapsels. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Weeks gaven we onze ogen de kost en spotten we niet alleen modetrends maar ook kapseltrends. Bob kapsels waren weer goed vertegenwoordigd en we durven dan ook met zekerheid te zeggen dat deze halflange hair cuts ook de kapseltrends voor zomer 2023 blijven domineren.

Natuurlijk is het ene bob kapsel het andere niet. Er viel van alles te zien en beleven. Kaarsrechte bobkapsels met middenscheiding, bob kapsels met een korte achterkant en lange voorlokken en wavy bob kapsels op één lengte. Een voorbeeld daarvan zo je op onze streetstyle foto’s.

Bob kapsel met anti-aging effect

Kapseltrends 2023. Bob kapsels. Foto Charlotte Mesman

Een bob kapsel als op onze foto’s blijft het komende seizoen populair. Het is eenvoudig maar hip. Het kapsel is, zoals gezegd, op één lengte geknipt met een paar kortere lokjes aan de voorkant voor een speels face framing effect.

Opvallend is dat het kapsel in een zijscheiding wordt gedragen. Deze scheiding is meer flatterend dan een middenscheiding omdat-ie asymmetrisch is en daardoor onregelmatigheid camoufleert. Bovendien creëert het extra volume bovenop het hoofd waardoor je haar voller lijkt.

Deze haarlengte – tot op de kaak – is ook nog eens anti-aging omdat het een niet zo strakke kaaklijn verdoezelt.

Kapseltrends 2023. Bob kapsels. Foto Charlotte Mesman

De wavy hair styling geeft het haar bovendien (nog) meer volume. Deze wave is gemakkelijk met een steiltang of krultang te maken, ook omdat het haar niet al te lang is. Deze haarstyling maakt jong want het verzacht de gelaatstrekken en voegt een nonchalante noot aan je look toe.

Let verder ook even op de highlights. Die zijn rond het gezicht wat lichter aangezet waardoor het gezicht beter uitkomt en oplicht.

Mocht je nog twijfelen of je nu wel of niet voor die bob gaat, dan trekt dit kapsel je misschien over de streep. Wij zijn bijna zover!

