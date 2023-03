Trend alert streetstyle looks voorjaar 2023: mini plus maxi laarzen

Als je in het voorjaar eens extravagant voor de dag wil komen, dan wil je je misschien laten inspireren door deze streetstyle looks.

Streetstyle looks voorjaar 2023: mini plus maxi laarzen. Op deze foto Mara Lafontane. Foto Charlotte Mesman

Voorjaar hangt in de lucht maar er is meer aan de hand. De mode die de afgelopen jaren in het teken van oversized – en alles verhullende – volumes stond, wordt vrouwelijker en stouter. Behalve blote buiken (think crop tops) gaan we ook weer een stuk dijbeen showen. Als je in het voorjaar eens extravagant voor de dag wil komen, dan wil je je misschien laten inspireren door deze streetstyle looks bij de modeshow van Bally.

Dijbeen showen

Streetstyle looks voorjaar 2023 bij Bally: mini plus maxi laarzen. Op deze foto Frida Aasen. Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk begon het allemaal met de comeback van de jaren ’90 in de mode. Die terugkeer leverde interessante dingen op, zoals minirokken en blote buiken onder korte truitjes en T-shirts. Voor voorjaar en zomer 2023 mag je daar ook lange jurken en rokken met schaamteloos hoge splitten aan toevoegen. Al met al is de mode er heel wat stouter op geworden.

Streetstyle looks voorjaar 2023 bij Bally

Streetstyle looks voorjaar 2023 bij Bally: mini plus maxi laarzen. Op deze foto Faye Tsui. Foto Charlotte Mesman

Dat bleek wel weer bij de modeshow van Bally van afgelopen februari (2023) in Milaan. Het Zwitsere modehuis dat oorspronkelijk gespecialiseerd was in schoenen en andere mode accessoires pakte tijdens de Milan Fashion Week groots uit. Van alle kanten stroomden influencers in Bally aan.

Mini plus maxi laarzen

Een van de meest geziene streetstyle looks bij Bally was de combinatie van mini (rokken en shorts) plus maxi laarzen. Het is een look die je zo spannend kunt maken als je wilt. Met superkorte shorts, misschien wel in leer zoals bij Bally, en een paar pittige laarzen met hoge hak maak je er een femme fatale look van. Zie topmodel Frida Aasen die met haar slangenleren laarzen (en lange benen!) een enorme blikvanger was.

Houd je van een wat klassiekere look dan kun je ook voor over knee soklaarzen kiezen en je shorts en blouse met een blazer combineren.

Streetstyle looks voorjaar 2023 bij Bally: mini plus maxi laarzen. Op deze foto Erika Boldrin. Foto Charlotte Mesman

Maar je kunt de combinatie ‘mini plus maxi laarzen’ ook een sportievere twist meegeven door voor platte laarzen te gaan en op je shorts of minirok een leren jack te dragen.

Zoals altijd hangt alles af van de stijl en de volumes en proporties die je kiest. Dit betekent ook dat je een combinatie als ‘mini plus maxi laarzen’ niet zomaar van de hand moet doen als ‘niets voor mij’ want voor iedereen is er wel een geschikte look te vinden.

Hoge laarzen blijven hot item

Misschien nog leuk om te weten: hoge laarzen en lieslaarzen zijn ook voor winter 2023 2024 weer een huge trend. We zagen ze in grote getale op de catwalks voor volgend jaar winter.

Klik hier voor streetstyle looks voor de heren op ADVERSUS