De nieuwste make-up trend voor 2023: denim blauwe oogschaduw

Influencer Khanh Linh bij de modeshow van Diesel lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Elk seizoen brengt MAC Cosmetics de allernieuwste make-up trends in kaart. Eén van de hotste nieuwe make-up trends voor 2023 is blauwe oogschaduw, maar dan wel met een héél moderne twist: denim blauw.

Make-up trend 2023: denim blue op je oogleden

‘Ik ben compleet geobsedeerd door de #washeddenim make-up trend,’ vertelt MAC Senior Artist Hannah Bennett. ‘Washed denim zou wel eens de it-girl kleur van het seizoen kunnen worden. Deze baby blauwe of lichtblauwe kleuren hebben we al op sterren als Kendall Jenner en Taylor Swift (voor haar nieuwe album) gezien. De blauwe kleur van Taylors smokey eyes is misschien wat donkerder, maar wel ‘washed out’, zoals in de #washeddenim oogmake-up trend.’

‘Blauwe oogschaduw is echt overal. Celebs gaan ervoor en online kom je het overal tegen. We zien er elementen uit de jaren ’60 en ’90 in terug. Het is echt een schitterende trend.’

‘Ik kon niet wachten tot blauw weer in de mode zou komen,’ zegt Director of Artistry MAC Cosmetics Baltasar González Pinel over deze trend. ‘Sommige mensen schrikken er een beetje voor terug om deze kleur te gebruiken. Ik begrijp dat wel. Blauw is namelijk een kleur die compleet tegengesteld is aan de kleur van je huid. Een beetje zoals het wit van je ogen het tegengestelde is van zwarte eyeliner. Juist daarom creëert blauw zo’n mooi, fris contrast met je huid.’

Denimblauwe oogschaduw voor 2023. Model bij de modeshow van Dsquared2 lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Blauw is (natuurlijk) niet nieuw in de make-up. ‘Blauwe oogschaduw komt elke tien, vijftien jaren weer terug in de mode,’ legt Hannah Bennett uit. ‘In de jaren ’60 was het een poederachtig blauw, pastelachtig en mat. In de jaren ’90 gingen we voor compleet het tegenovergestelde daarvan. Blauw was toen hoogglanzend en de kleur was minder intens vanwege de frosty pigmenten in de oogschaduw. Het is heel vreemd met blauw. Als het uit de mode is, is het ook echt uit de mode; als het in de mode is, dan is het helemaal in. Dat is dus voor 2023 het geval.’

‘Het moderne blauw, de blauwe oogschaduw voor 2023, is dus denim blue. Dit is ook een pastel blauw, een lichte kleur, maar het is tegelijkertijd een blauw met een donker element erin. Dus minder baby blauw, maar meer cool en modern.’

Make-up tips voor denim blauwe oogmake-up

Praktische tips van Hannah Bennett om je ogen volgens de #washeddenim oogmake-up trend voor 2023 op te maken:

Ga voor een lichte groene basis . Dus maak je oogleden eerst met een lichtgroene, matte oogschaduw op. Zo krijg je dat moderne denim gevoel in je blauwkleur.

. Dus maak je oogleden eerst met een lichtgroene, matte oogschaduw op. Zo krijg je dat moderne denim gevoel in je blauwkleur. Vervolgens maak je je ogen op met een denimblauwe oogschaduw , bijvoorbeeld ‘Tilt’ van Mac. Deze oogschaduw is op zich al denimblue. Je kunt hem alleen gebruiken of, zoals Hannah adviseert, over een lichtgroene oogschaduw.

, bijvoorbeeld ‘Tilt’ van Mac. Deze oogschaduw is op zich al denimblue. Je kunt hem alleen gebruiken of, zoals Hannah adviseert, over een lichtgroene oogschaduw. Breng ook wat blauw onder je ogen aan voor wat rondere vormen en die hint naar de jaren ’60. In de jaren 2000 brachten we de oogschaduw alleen op de bovenste oogleden aan maar anno 2023 mag je weer voor zowel boven als onder gaan.

aan voor wat en die hint naar de jaren ’60. In de jaren 2000 brachten we de oogschaduw alleen op de bovenste oogleden aan maar anno 2023 mag je weer voor zowel boven als onder gaan. Vind je blauwe oogschaduw een beetje ‘eng’, maak deze oogmake-up dan af met een heleboel mascara . Of met een eyeliner . Hiermee definieer je de vorm van je ogen.

. Of met een . Hiermee definieer je de vorm van je ogen. Breng ook wat mascara op je onderste wimpers aan voor weer die knipoog naar de jaren ’60.

Denimblauwe oogschaduw voor 2023. Model bij de modeshow van Dsquared2 lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

En dan is het nu aan jou. Overigens zagen wij die denimblauwe oogmake-up in de streetstyle tijdens de afgelopen Fashion Weeks al volop voorbijkomen. Dat kon ook niet anders want denim is booming en total denim looks zijn hot, hot, hot. We kleden ons niet alleen in spijkergoed maar we maken ons ook met denimblauw op!

