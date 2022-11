Interview met lifestyle stylist Annet Ekkel. ‘Het is een droombaan’

Interviews. De mensen achter de trends. Annet Ekkel

Er zijn zoveel manieren om Annet Ekkel te introduceren. Annet Ekkel is interieur en lifestyle stylist, art director, een gevestigde naam in de wereld van tijdschriften, design, reclame, beurzen, en elke andere branche waarin het aankomt op ‘actualiteit, tijdsbeeld, schoonheid’, om Annets woorden te gebruiken.

Maar Annet Ekkel is véél meer. Zij is stijlvol, heeft smaak en gevoel voor trends, ze is creatief, en heeft het vermogen om visies om te zetten in concrete ontwerpen en omgevingen. Ze beschikt over diepgaande, technische kennis en jarenlange ervaring, weet van aanpakken, organiseren, communiceren, coördineren.

Al deze kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden komen samen in, wat men wel noemt, een ‘droombaan’, een baan die velen haar zullen benijden.

In dit interview vertelt Annet ons over de ins en outs van haar werk. Over de mooie kant van haar beroep maar ook over aspecten, die mensen die alleen van dit beroep kunnen dromen, maar al te vaak over het hoofd zien.

Overigens heeft Annet zelf ook nog een paar dromen die ze graag werkelijkheid zou zien worden. Haar kennende, twijfelen we er niet aan dat dat haar zal gaan lukken. Wij kijken er nu al naar uit!

Jouw werk is, wat men wel noemt, een droombaan. Interieur en lifestyle, art direction, foto styling, conceptueel meedenken met merken. Menigeen zal je erom benijden. Maar er gaat natuurlijk heel veel aan vooraf voordat je interessante opdrachten in de wacht sleept. Kun je ons vertellen hoe je begonnen bent en welke weg je gevolgd hebt om op dit punt uit te komen?

Annet Ekkel: Het is ook een droombaan! Als tiener was ik dol op tijdschriften (Avenue!) en was ik mijn kamer eindeloos aan het her-inrichten. Ik ben begonnen in de mode: volgde een opleiding tot coupeuse en ging daarna naar de Rietveld Academie, afdeling Modevormgeving. Daar leerde ik visies onwikkelen en conceptueel denken.

Ik denk dat mode altijd een goed uitgangspunt is voor welk vak dan ook; actualiteit, tijdsbeeld, schoonheid kun je overal op toepassen. Mijn eerste opdrachtgever was de Elle waar ik jarenlang interieurproducties mocht maken met die mode-inslag.

Daarna kreeg ik commerciële opdrachtgevers: o.a. Tempur, Ikea, Desso, Leolux, Toyota, Audi, Philips. Ook heb ik veel beursstands ontworpen en gaf les aan Academie Artemis.

Jouw werkzaamheden zijn heel uiteenlopend – we weten dat een niche vinden niet jouw ding is -, maar als je één enkel aspect van je werk zou moeten kiezen, wat zou dat dan zijn? En waarom?

Annet Ekkel: Mijn hart ligt júist bij de mix van inrichting, fotografiestyling en ontwerp. Een nieuw beeld neerzetten is het leukst, bijvoorbeeld een winkel inrichten met een voor ‘t merk nieuwe stijl, of zes pagina’s in een tijdschrift vullen met trends. Soms is het een puzzel en moet je ‘from scratch’ af beginnen. Dan is het dus vooral visualiseren hoe het eindresultaat er uit moet gaan zien. Aan de hand van moodboards presenteer ik mijn ideeën aan de klant/opdrachtgever. .Soms is daar al een idee over en sluit ik daarbij aan maar vaak moet ik ook overtuigen dat mijn idee/concept voor hen gaat werken.

Als we aan een droombaan denken, dan denken we nooit aan de negatieve kanten die daar ongetwijfeld aan kleven…

Annet Ekkel: Oooh haha die zijn er ook wel hoor, die negatieve kanten! Vaak is het voorbereidende werk enorm, veel geregel, meubels lenen of huren, koeriers regelen, props shoppen en dat zijn dan geen kleine props, maar soms zelfs vrachtwagens met meubels. Als het een grote productie is dan regel ik soms ook handy-mannen, assistenten, etc. Maar op de set blijft het dan nog altijd flink aanpakken. Dat zijn vaak super gezellige maar ook heel intensieve dagen.

Ben je tevreden over wat je in je werk hebt bereikt of heb je nog andere doelen voor ogen?

Annet Ekkel: Mijn stiekeme wens is het ontwikkelen van een eigen interieurcollectie: lampen, meubels, accessoires, een eigen lijn. Ik merk dat ik daar steeds vaker aan denk.

Welke karaktereigenschappen hebben jou, denk je, geholpen in je carrière? En is er een karaktereigenschap die je, volgens jou, misschien wel een beetje afgeremd heeft?

Annet Ekkel: Ik denk dat veel zelfvertrouwen helpt en je moet ook wel een beetje onverschrokken zijn. Een mentaliteit van ‘getting things done’, haha. Hmmm, afgeremd, nee, ik kan niets bedenken.

Wat wilde je als kind worden? En wat zou je geworden zijn als je huidige werk geen optie was?

Annet Ekkel: Ik wilde modeontwerpster worden. Maar in de tijd dat ik afstudeerde ging het slecht met mode als industrie. Interieur was upcoming dus ben ik daar ingestapt.

Waar haal je je inspiratie vandaan? Zit je ooit wel eens met de handen in het haar als je een opdracht krijgt? Denk je wel eens: dit keer gaat het me nooit lukken?

Annet Ekkel: Ik haal mijn inspiratie uit musea, architectuur, boeken, reizen, ik ga naar de Salone del Mobile in Milaan en de Maison et Objet in Parijs. Eigenlijk kan ik overal inspiratie uit halen: tweedehands winkels, een handel in betonblokken, Afrikaanse stoffenwinkels, haha, ach, met alles kun je creëren!

Inmiddels heb ik wel zoveel ervaring dat ik weet dat een opdracht altijd wel weer goed gaat, ook al denk ik bij de start ‘Hoe moet ik dit nu weer regelen?’

Is er nog iets wat je héél graag zou willen doen? Een droom in jouw droombaan, om het zo maar te zeggen. Bijvoorbeeld samenwerken met een bepaald merk of een bepaald soort opdracht waar je altijd al – weer dat woord – van gedroomd hebt?

Annet Ekkel: Ja! Ik zou wel een kerstmarkt op de grachten in Amsterdam willen organiseren. Niets plats maar juist heel stijlvol, een sfeervolle kerstmarkt met een luxe twist. Terrassen op boten en pontons. Verlichte bruggen, kraampjes met mooie spullen en mooie merken. Glühwein en pretzels. Klassieke muziek à la Prinsengrachtconcert. En het koor van het Leger des Heils. Plaatselijke hotels en winkels werken mee. De grachten zijn zo’n mooi decor! Waarom bestaat dit eigenlijk nog niet??

Met dank aan Annet Ekkel

Door Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE