Lunchroom Yume in Boskoop wil je vandaag nog ontdekken

Groenliefhebbers, opgelet! Lunchen of koffie of thee drinken bij Yume in Boskoop is de ultieme groen-ervaring. Tip: de sinaasappelcake.

Temidden van de boomkwekerijen in het unieke Boskoop, Zuid-Holland, waar alles draait om het kweken en exporteren van siergewassen, is Koffie & Thuishuis | Lunchroom Yume.

Yume, wat Japans is voor ‘droom’, zag zeven jaar geleden het licht. Het idee was simpel maar nieuw voor Boskoop. Groenliefhebbers, want die trekt dit interessante plekje in het Groene Hart van Nederland, die voor tuinplantjes naar PlantenTuin Esveld kwamen, konden daar ook terecht voor een geurig ‘bakkie’ met wat lekkers erbij.

Het begon met een uitspanning in een kas maar omdat dat in de winter toch erg warm bleek, werd het gebouwtje waar de kassa stond omgeturnd tot een waar café met de sfeer van een gemoedelijke huiskamer waar je je direct thuis voelt.

Sinds 2020 is Yume in handen van de goedlachse Roos, jonge eigenaar en hartelijke gastvrouw, die zichzelf met gevoel voor humor omschrijft als ‘te eigenwijs om voor een baas te werken’. In ‘Yume’ zag ze haar droom om voor zichzelf te werken en haar passie voor lekker eten verwezenlijkt.

Het is vooral de sinaasappelcake naar recept van oma Esveld die bij Yume grif aftrek vindt. Maar ook de Yume thee is het proberen waard. De ingrediënten daarvoor worden met zorg verbouwd, geplukt, gedroogd en gemengd door PlukTea in Boskoop. Een biologische en lokale thee dus, met een unieke speciaal voor Yume samengestelde melange.

En verder geen opsmuk, geen fratsen, gewoon lekker eten en drinken, zegt Roos. Heerlijke biologische sapjes, huisgemaakte soepen, versgebakken taarten en uiteraard, zoals gezegd, goede koffie en thee. Alles met eerlijke, verse en grotendeels biologische ingrediënten.

