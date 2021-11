Welzijn & slanktips. 10x Redenen om je tanden in die chocoladeletter te zetten

November, de intocht van de Sint. We zitten weer in de chocoladeperiode! Wie is er niet dol op dit zoete donkere spul? En het is nog goed voor je gezondheid ook.

Slanktips en gezondheid. Chocolade

Het is weer die tijd van het jaar. We zitten weer in de chocoladeperiode! Wie is er niet dol op dit zoete donkere spul? En het is nog goed voor je gezondheid ook. Als’ie maar puur is! 10x Redenen om je tanden in die chocoladeletter te zetten.

1. Chocolade bevat anti-oxidanten

Pure chocolade barst van de ‘flavenoiden’, anti-oxidanten die we ook in rode wijn en veel fruit en groenten vinden. De concentratie in chocola zou bijzonder hoog zijn.

2. Chocola is goed voor je hart

Uit een uitgebreid en jarenlang Zweeds onderzoek waaraan meer dan 30.000 vrouwen deelnamen, is gebleken dat vrouwen die elke week één of twee keer pure chocolade eten minder risico op hartziekten hebben.

3. Chocola stimuleert de aanmaak van ontstekingremmende stofjes

Uit een recent Amerikaans onderzoek blijkt dat chocolade goed voor ons hart is omdat het onze darmbacteriën ertoe aanzet om ontstekingremmende stofjes te produceren. Deze stofjes gaan ontstekingen in het cardiovasculaire weefsel tegen en verminderen daarmee de kans op een beroerte.

4. Chocolade verlaagt de bloeddruk

Uit een langdurig Duits onderzoek is gebleken dat een stuk pure chocolade per dag de bloeddruk verlaagt en de kans op een hartinfarct vermindert. Vele andere studies zouden bevestigen dat chocola bloeddrukverlagend werkt.

5. Chocolade helpt bij afvallen

Donkere chocolade schijnt de trek in zoete, zoute en vette voedingsmiddelen te verminderen. Dat blijft uit een onderzoek van de universiteit van Kopenhagen. Het is perfect om de lekkere trek te stillen (maar je moet natuurlijk niet overdrijven als je wilt afvallen).

6. Chocolade is goed voor je humeur

Chocolade stimuleert de endorfineproductie en daardoor voelen we ons beter en blijer gestemd.

7. Chocolade houdt je tijdens PMS op de been

De endorfineproductie die chocola in ons lichaam op gang brengt, stemt ons niet alleen blijer maar werkt ook kalmerend (iets dat we in die periode van de maand wel kunnen gebruiken). Bovendien bevat chocola veel magnesium. Dit stofje heeft (eveneens) een positieve invloed op je humeur en gaat vochtophoping tegen (ook heel welkom).

8. Chocola beschermt je huid tegen de zon

Uit een Duits onderzoek zou blijken dat bepaalde stofjes in chocola als een UV-filter werken. Hierdoor is je huid beter beschermd tegen de schadelijke invloed van de zon. Bovendien zou er geen link tussen acne en chocolade bestaan.

9. Chocola is goed voor je hersens

Chocola zou ook goed zijn voor je hersens. Het houdt ze gezond en scherp. Wij geloven het graag!

10. Chocola stimuleert de zin in seks

Chocolade, zo zou uit een Italiaans onderzoek blijken, stimuleert de zin in seks en geeft meer voldoening in bed (nu weet je meteen waarom je aanbidders je graag chocolaatjes cadeau doen :)). Dit is te danken aan de aanwezigheid van fenylethylamine (een ‘liefdesstofje’ dat onze hersens tijdens verliefdheid en het vrijen aanmaken).

10x Redenen dus om het er in deze chocolademaanden van te nemen. Overigens is overal natuurlijk weer een ‘maar’ aan verbonden. In ieder geval, zo onderstrepen de wetenschappers, hebben we het hier steeds over pure chocolade (sterker nog, in veel gevallen hebben we het eigenlijk over de eigenschappen van ‘cacao’). Verder is het zo dat je, om bepaalde effecten te bereiken, grote hoeveelheden van de heilzame stofjes binnen zou moeten krijgen. En dat betekent: grote (soms zelfs enorme) hoeveelheden chocola. En dat is natuurlijk niet de bedoeling!

