Dit is een grote badkamer trend van nu: de waskom

Waskommen zijn dé badkamertrend van het moment. Voor wie het nog niet weet: een waskom is een losse spoelbak die bovenop je badkamermeubel staat. Deze trendy oplossing biedt niet alleen praktische voordelen maar heeft ook een esthetische meerwaarde voor je badkamer. De waskom is niet meer alleen functioneel, maar ook een statement piece waar je elke dag met plezier naar kijkt. Wat begon als een innovatieve oplossing is inmiddels uitgegroeid tot een ware trend.

Design item

Een van de grootste voordelen van een waskom is de visuele impact. Het aanbod waskommen is bovendien bijzonder groot. Tegenwoordig vind je mooie waskommen in allerlei materialen en vormen. Er zijn waskommen in natuursteen, keramiek, marmer, messing, zelfs in hout, om maar wat voorbeelden te geven.

Veel waskommen hebben een ovale of ronde vorm, wat niet alleen zorgt voor een optimale benutting van de ruimte, maar ook een fraai contrast biedt met rechthoekige wastafelbladen. Met al deze keuzemogelijkheden is het niet moeilijk om een waskom te vinden die past bij jouw persoonlijke stijl en de rest van je interieur. De waskom is een echt design item geworden!

Stylen en combineren

Natuurstenen waskommen in tinten zoals grijs, zwart of antraciet brengen een gevoel van rust en robuustheid in jouw badkamer. Natuursteen is niet alleen stevig en krasbestendig, maar ook eenvoudig te onderhouden. Dit type waskom laat zich uitstekend combineren met wastafelbladen van diverse materialen, zoals hout of andere soorten steen.

Keramische waskommen zijn ook populair en komen in diverse afwerkingen en kleuren, van glanzend wit tot mat zwart. Zo kan het heel mooi zijn om een donker wastafelblad te combineren met een waskom van wit keramiek.

Houd je van een vintage look dan kun je zelfs een antiek meubelstuk als badkamermeubel gebruiken met daarop bijvoorbeeld een marmeren kom. Ook hier geldt weer dat het een kwestie van smaak en stijl is.

Praktische voordelen

Naast de esthetische voordelen biedt de waskom ook praktische voordelen. Ten eerste creëer je meer ruimte in het badkamermeubel onder je badkamer, temeer als je kiest voor een platte sifon. Bovendien zijn waskommen gemakkelijk te installeren; vaak heb je geen loodgieter nodig om ze aan te sluiten op de afvoer. Dit maakt ze niet alleen aantrekkelijk voor nieuwe badkamers, maar ook voor renovaties.

De grotere hoogte van de waskom – die staat immers op je meubel – draagt bij aan het comfort tijdens het gebruik. Dit is vooral prettig omdat je minder voorover hoeft te bukken dan bij traditionele wastafels. Bovendien spat er minder water op.

Kortom, of je nu kiest voor een natuurstenen waskom met een robuuste uitstraling of een elegante keramische variant, de waskom biedt talloze mogelijkheden om je badkamer te verbeteren, verfraaien en te personaliseren.