Deze modetrend voor 2023 moet je kennen: cargobroeken

Modetrend voor lente zomer 2023. Cargobroeken. Photo courtesy of Fendi

De jaren 2000 duiken nu alweer een paar jaar in het modebeeld op. Think crop tops, broeken met lage taille en total denim looks. Ook de cargobroek maakte een comeback, en het is juist die modetrend die dit jaar gaat doorzetten. Kortom, deze modetrend voor 2023 moet je kennen. En dragen!

Cargobroeken

Want de cargobroek is hot, en komt in vele gedaantes, en is daarom ook voor elke leeftijd geschikt. Maar eerst even de karakteristieken van deze broek. De cargobroek valt onder de utility wear. Met andere woorden, we plaatsen ‘m van oudsher in de categorie werkmanskleding.

Denk daarbij aan ruime, comfortabele volumes waarin je je goed kunt bewegen maar ook aan grote, opgestikte zakken waarin je van alles en nog wat kwijt kunt. Ook gespen en riempjes kom je vaak op cargobroeken tegen maar soms ook sluiten de zakken gewoon met een knoop.

Cargobroeken in Y2K

We zeiden het al: de cargobroeken waren in de jaren 2000 (Y2K) superhot en dat hadden we vooral ook aan sterren als JLo en Beyoncé te danken die we ermee in muzikale video’s zagen rondspringen. Als je die jaren meegemaakt hebt, dan heb je zelf ook vast al in een cargobroek gelopen. Toentertijd was vooral de camouflageprint helemaal in de mode.

Cargobroeken anno 2023

Alles komt terug, maar altijd weer een beetje anders. Dat weten we inmiddels ook. Op de catwalks voor lente zomer 2023 zagen we de cargobroek in allerlei versies voorbijkomen. De meest opvallende exemplaren zijn misschien wel die van Fendi die er zo ongeveer een haute couture draai aan gaf.

Modetrend voor lente zomer 2023. Cargobroeken. Photo courtesy of Fendi

De cargobroeken van dit Italiaanse modehuis zijn uitgevoerd in luxe stoffen, zelfs met een satijnglans, en de zakken sluiten met gespen met de dubbele F (van Fendi, of course). De kleuren zijn bleekgroen en beige en de broeken werden met slank afkledende truitjes geshowd.

Een topper voor 2023 zijn de cargobroeken in spijkergoed die we in de streetstyle mode al volop zien dragen. Draag ze met een paar sneakers en een wit crop T-shirt, en je bent hip. Diesel – hét merk als het om denim gaat – kwam met cargo spijkerbroeken in opvallende uitvoeringen.

Modetrend voor lente zomer 2023. Cargobroeken. Photo courtesy of Diesel

We noemen de grijze spijkerbroek – grijze spijkerbroeken gaan dit jaar sowieso een huge trend worden – met hoge taille, slim fit (!) met grote opgestikte zakken.

Modetrend voor lente zomer 2023. Cargobroeken. Photo courtesy of Diesel

Ook supercool is de wijde cargobroek in vintage bleekgroene denim met – of course – weer opgestikte zakken die met een denim top werd geshowd. Voor de heren stuurde Diesel zo mogelijk nog véél wijdere cargobroeken de catwalk op, met wederom vintage looks.

Modetrend voor lente zomer 2023. Cargobroeken. Photo courtesy of Miu Miu

In de modecollectie voor lente zomer 2023 van Miu Miu is ‘cargo’ zelfs de leidraad, maar ook hier is het thema weer geïnterpreteerd. Zo komen we die zakken overal tegen, zelfs in leren items. We signaleren je de leren shorts met cargozakken.

Modetrend voor lente zomer 2023. Cargobroeken. Photo courtesy of GCDS

Als laatste dan nog een roze cargobroek van GCDS die dan wel voor de heren bedoeld is, maar waar wij ook zò in zouden willen weglopen. Het gaat om een ‘klassiek’ cargomodel, dus wijd en met zakken, maar dan in het roze én met vintage scheuren. Supercool!

Bekijk de catwalkfoto’s en laat je gedachten er maar eens over gaan.

