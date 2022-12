Wat koop je in de uitverkoop? Laat je leiden door de modetrends voor 2023. 5 Modetrends die we in 2023 blijven zien en dragen.

5 Modetrends die we in 2023 blijven zien en dragen. Photo courtesy of Prada, Chloé, Miu Miu, Michael Kors, Alexander McQueen

Het is uitverkoop, het einde van het wintermodeseizoen, het startsein van een nieuwe frisse mode voor 2023. Juist als de wintermode voor een prikje in de rekken hangt, is het héél handig om te weten wat de modetrends voor het komende seizoen gaan doen. Met andere woorden: met welke items uit de wintercollecties je ook in 2023 nog goed voor de dag komt. Daarom een snel overzicht: 5 modetrends die we in 2023 blijven zien en dragen

Deze modetrends blijven we in 2023 zien en dragen

1. Denim hype

Total denim look. Photo courtesy of Chloe

Meer dan ooit is denim supercool. Je hoeft maar aan de streetstyle bij de Diesel fashion show voor lente zomer 2023 te denken, en het beeld staat je weer voor ogen: denim van top tot teen. Total denim looks zijn hot, en ze blijven dat ook. Ook cool: spijkerbroeken in cargo stijl, wijde spijkerbroeken met een casual twist én lange spijkerrokken (we droegen ze in zomer 2022 al!).

2. Doorzichtige kleding

5 Modetrends die we in 2023 blijven zien en dragen. Photo courtesy of Prada

Een andere modetrend waar we voorlopig nog geen afscheid van gaan nemen, is: doorzichtige kleding. Of het nu om doorzichtige jurken, tops of stelletjes van doorkijktopjes en idem dito rokken gaat, ‘naked’ is dé trend.

3. Cargobroeken (en Mr. DIY-zakken)

Een must-have voor lente zomer 2022 is de cargobroek, een item dat we het afgelopen seizoen al zagen, en dat zich heel gemakkelijk laat dragen. De cargobroeken voor het komende seizoen komen met oneindig veel opgestikte zakken (je kunt je hele hebben en houden erin kwijt) en in verschillende materialen: denim, katoen, leer, satijn.

5 Modetrends die we in 2023 blijven zien en dragen. Photo courtesy of Miu Miu

Nieuw: de cargo-rok, zoals gezien bij Miu Miu. En verder is het allemaal Mr. DIY zakken geblazen. We komen ze op allerlei kledingstukken bezig. Kortom: de utilitarian style is een keeper.

4. Cut out ontwerpen

5 Modetrends die we in 2023 blijven zien en dragen. Photo courtesy of Alexander McQueen

Al sinds jaar en dag experimenteren de modeontwerpers met cut out ontwerpen. Voor lente zomer 2023 doen ze er nog een schepje bovenop. We gaan de meest gewaagde ontwerpen zien. Jurken waarbij de rokken asymmetrisch zijn en zo gesneden dat één been tot hoog op de heup ontbloot is. Denk verder aan asymmetrische schouders maar ook onverwachte kijkjes op het decolleté en de buik.

5. Pailletten, veren, metallics

5 Modetrends die we in 2023 blijven zien en dragen. Photo courtesy of MIchael Kors

Pailletten, veren, metallics. Waar denk je aan? Feesten! Natuurlijk. Maar het komende seizoen mag je ze ook gewoon overdag dragen, met een casual item. Dus stel je kijk op de restanten partykleding die je in de uitverkoop tegenkomt, even bij. Je zou er het komende seizoen nog wel eens héél veel plezier van kunnen hebben. P.S. Vooral zilver is hot!

Klik hier voor de modetrends voor de heren