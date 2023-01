Benieuwd naar de spijkerbroeken trends voor 2023? We zetten de grootste trends voor je op een rijtje. Dit gaan we dragen.

Dit zijn de grootste spijkerbroeken trends voor 2023. Photo courtesy of Stella McCartney, Etro, Alexander McQueen, Dior, Dsquared2

Een van de allereerste modetrends waar we aan het begin van een nieuw jaar, een nieuw seizoen naar kijken, is: de spijkerbroekentrends. Want het fijne is dat je er gelijk mee aan de slag kunt. En dus hier de grootste spijkerbroeken trends voor 2023.

Wijd blijft dé trend

Fan van oversize jeans? Laten we je dan gelijk geruststellen: wijde, oversized spijkerbroeken met lange, floor sweeping pijpen blijven de norm.

Dit zijn de grootste spijkerbroeken trends voor 2023. Photo courtesy of Alexander McQueen

Strakke jeans zitten er nog steeds niet aan te komen, al kleedt het cut-out spijkerpak van Alexander McQueen wel slanker af dan de rest van de spijkerbroeken die we op de catwalks hebben zien langskomen.

Lagere taille

Dit zijn de grootste spijkerbroeken trends voor 2023. Photo courtesy of Etro

De taille gaat in 2023 een flink eind zakken. Die jaren ’80 broekjes met de taille tot bijna onder je armen zijn dit jaar dus echt op hun retour. De meest broeken stoppen zo’n paar (of meer) centimeter onder de navel.

Verschillende washes

Dit zijn de grootste spijkerbroeken trends voor 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Van nachtblauw tot indigoblauw tot faded denim tinten, van prints tot bleach, van scheuren tot versleten looks. Het mag dit seizoen allemaal. Kies jij maar!

Spijkerbroek met tanktop

Jeans met androgyne twist en lage taille. Photo courtesy of Stella McCartney

Zolang de jaren ’90 de mode blijven beïnvloeden, zullen we spijkerbroeken met hemdjes blijven zien. Draag een simpele witte tanktop op je spijkerbroek en je bent al up-to-date. Wie durft mag voor een doorzichtig hemdje gaan! Tip: draag over het hemdje een blazer van je vriend, man of vader. Cool.

Dit zijn de grootste spijkerbroeken trends voor 2023. Photo courtesy of Dior

Total denim looks

Total denim look. Photo courtesy of Chloe

Houd je van die top-tot-teen-spijkerlook dan zit je in het komende seizoen ook goed, want het is nog steeds een supertrend. De nieuwigheid? We stappen af van al die zoete kleurtjes en pastels en dragen gewoon weer… denim blauw.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

