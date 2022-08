Modecollectie Prada herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Prada

It-item van Prada voor lente zomer 2022 is de minirok met sleepje. Dit innoverende fashion item is nu al cult. Fashionista’s en influencers lopen ermee weg. Het key item in de modecollectie voor herfst winter 2022 2023 die onlangs in Milaan werd gepresenteerd, is heel wat eenvoudiger: een witte jaren ’90 tanktop met in het midden het bekende Prada-driehoekje.

Het hemdje mag dan wel eenvoudig zijn, de combinaties die Miuccia Prada en Raf Simons voor volgend jaar winter bedachten, zijn dat niet. Volgens de modeontwerpers is deze nieuwe collectie een ode aan het leven, en elk afzonderlijk moment daarvan. Ze graven daarvoor in het verleden, verdiepen zich in tradities, en bekijken kledingstukken door die loep en met een nieuwe invalshoek.

Zo komt het dat in de nieuwe collectie tradities van weleer botsen met ongebruikelijke, innoverende manieren van combineren. Typisch mannelijke kledingstukken krijgen supervrouwelijke details zoals de jassen die zich op de rug openen of jurken met onverwacht oversized schouders.

Een terugkerend thema zijn de rechte, kuitlange rokken die in horizontale stroken zijn verdeeld. Elke strook bestaat uit een ander materiaal: doorzichtig, leer, knitwear, borduursels. Doorzichtige rokken en jurken, wederom met borduursels, worden met zwarte hipster onderbroeken gedragen.

Waar de rokken en jurken recht en slank afkleden, zijn de leren jassen en blazers boxy en uit de kluiten gewassen. Op blazers en jacks prijken onverwacht grote, zwarte veren. Voeg aan dat alles dat eenvoudige witte hemdje waar we het al over hadden toe en je krijgt een inspirerende ratatouille waarin creates met tailored vormen en in kostbare materialen op een shocking manier worden gecombineerd met kledingstukken van alledag.