Tijdens de Fashion Weeks viel het ons op dat veel dames lang haar hebben. Soms zelfs XL. Wie weet of de XL haartrend in herfst winter 2022 2023…

Kapseltrend winter 2022 2023. Streetstyle bij Ganni. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Je hoeft maar naar de streetstyle foto’s van de Copenhagen Fashion Week van afgelopen juli 2022 te kijken en je ziet het meteen. Lang haar zit er ook deze zomer goed in. Wij verwachten dat dat ook het komende seizoen het geval zal zijn. Kortom: volgens ons gaat de XL haartrend in herfst winter 2022 2023 doorzetten.

Kapseltrend winter 2022 2023. Lang krullend haar bij Saks Potts. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Maar eerst even de ‘officiële’ haartrends zoals we die uit de modewereld meekrijgen. Al sinds jaren is halflang de meest populaire haarlengte. Met een bob of lob kapsel ben je up-to-date. Dat roepen de hair stylisten en kappers in alle talen.

Bob en lob kapsels zijn dan ook regelmatig op de catwalks te zien en het is waar dat meerdere influencers bij deze haarlengte lijken te zweren.

Kapseltrend winter 2022 2023. XL haar bij Berner Kuhl. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Ph Anastasia Feedoseva

Maar volgens ons is lang haar, extra lang haar onder het grote publiek stiekem nog steeds de allergrootste haartrend.

Lang haar blijft zijn aantrekkingskracht behouden. Het zit gewoon in ons ingebakken om te denken: hoe langer, hoe mooier.

Kapseltrend winter 2022 2023. Superlang haar bij Berner Kuhl. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Ph Anastasia Feedoseva

Wetenschappers hebben zich meer dan eens bezig gehouden met de vraag waarom lang haar in de regel – met name door mannen – aantrekkelijker wordt gevonden. Eén van de antwoorden daarop zou zijn dat de haarlengte van een vrouw iets zegt over haar vruchtbaarheid.

Lang haar zou ook – en dat zal je niets verbazen – als vrouwelijker worden ervaren. Als sinds de Grieken en Romeinen zou lang haar vrouwelijkheid, maar ook gezondheid, sociale status en welzijn symboliseren.

Kapseltrend winter 2022 2023. XL haar bij Ganni. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Misschien dat we daarom dat veel vrouwen, ook al is het vaak onhandig en vraagt het veel onderhoud, uiteindelijk toch steeds weer op lang haar uitkomen.

Vooral in de zomer is het gemakkelijk om je haar langer te laten groeien. De hoge temperaturen beïnvloeden de groeisnelheid en voordat je het door hebt, is je lob kapsel of clavicut uitgegroeid tot ver over je schouders, en misschien wel ver over je rug. Wat ons betreft mag je daar gerust het nieuwe winterseizoen 2022 2023 mee ingaan.

