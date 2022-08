Ken jij deze moods en modetrends voor winter 2022 2023 al?

In de modetrends voor winter 2022 2023 is voor elk type mens wel iets te vinden. We komen er allerlei verschillende moods en stijlen tegen.

Modetrends winter 2022 2023. Korsetten bij Dior. Photo courtesy of Dior

Met de modetrends voor winter 2022 2023 kunnen we letterlijk alle kanten op. Het is opvallend hoeveel verschillende moods we in de nieuwe wintermode tegenkomen.

Modetrends winter 2022 2023. Power coats en tennisrokjes bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Als je zou willen, kun je de ene dag als een lieflijk tennismeisje door het leven gaan en de dag daarop iedereen shockeren met een überstoer zwartleren outfit. Dan weer kun je je vertonen in een minirokje met over knee laarzen of juist een double denim look. Om maar een paar voorbeelden te geven. Nog nooit was de mode zo divers.

Modetrends winter 2022 2023. Zwartleer bij Dior. Photo courtesy of Dior

Je kunt de stijlen zelfs mixen, al naar gelang je humeur. Want daar draait het in de modetrends voor winter 2022 2023 allemaal om. Uiting geven aan je persoonlijkheid en je stemming van het moment.

We geven je een idee van de verschillende moods / looks en modetrends voor winter 2022 2023:

De nieuwe preppy mood : tennisrokjes, ballerina’s met kniekousen, Varsity jacks en korte truitjes, blokkentruien

: tennisrokjes, ballerina’s met kniekousen, Varsity jacks en korte truitjes, blokkentruien Punk mood : een comeback van zwart, (zwart) leer, studs

: een comeback van zwart, (zwart) leer, studs Bikercore : motor boots, motor jacks, leren broeken, stoere riemen

Jaren ’20 invloeden: pailletten en zwierige jurken in Flapper stijl, doorzichtige jurken (die je bijvoorbeeld weer met een motor jack kunt dragen)

: motor boots, motor jacks, leren broeken, stoere riemen Jaren ’20 invloeden: pailletten en zwierige jurken in Flapper stijl, doorzichtige jurken (die je bijvoorbeeld weer met een motor jack kunt dragen) Y2K (eind jaren ’90, begin 2000): minirokjes, baggy spijkerbroeken, Paris Hilton roze, cargobroeken, crop truitjes

3x Mode items voor winter 2022 2023 om in de gaten te houden

Modetrends winter 2022 2023. Catsuit in knitwear bij Stella McCartney. Photo courtesy of Stella McCartney

Catsuits : een trend die we de afgelopen seizoenen al op de catwalks zagen maar nog geen voet aan de grond heeft gekregen (wie weet gaat we er deze winter wel aan).

: een trend die we de afgelopen seizoenen al op de catwalks zagen maar nog geen voet aan de grond heeft gekregen (wie weet gaat we er deze winter wel aan). Power coats : winterjassen met grote schouders en oversized volumes.

: winterjassen met grote schouders en oversized volumes. Witte tank tops : een basic waar je alle kanten mee op kunt.

: een basic waar je alle kanten mee op kunt. Coltruien : van klassiekers tot strakke jaren ’70 truitjes om onder een jurk of een andere trui te dragen.

: van klassiekers tot strakke jaren ’70 truitjes om onder een jurk of een andere trui te dragen. Korsetten: een trend die we ook al zagen en waar de modeontwerpers mee blijven spelen.

Krijg jij er al zin in? Wij wel!

Benieuwd naar de modetrends voor de heren voor winter 2022 2023? Klik hier