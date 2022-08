Denim trends voor winter 2022 2023. Streetstyle bij Baum und Pferdgarten. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Naarmate het nieuwe seizoen, winter 2022 2023, nadert, wordt het steeds duidelijker. Baggy jeans blijven in de mode en skinny spijkerbroeken maken weer géén deel uit van de mode trends.

Denim trends voor winter 2022 2023. Streetstyle bij Ganni. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Dit blijkt niet alleen uit de wintercollecties op de catwalks maar ook uit de streetstyle mode. Tijdens de Copenhagen Fashion Week van afgelopen 9 tot 12 augustus bijvoorbeeld zagen we het Duitse model Stefanie Giesinger in een denim look van Ganni in samenwerking met Levi’s voorbijkomen.

Denim trends voor winter 2022 2023. Streetstyle bij Ganni. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Die look hebben we natuurlijk even goed onder de loep genomen want als een mooi Scandinavisch merk als Ganni en een jeansmerk als Levi’s de handen ineenslaan dan moet er wel iets uitkomen dat toonaangevend is.

Het meest opvallende is het volume van de spijkerbroek. Die is wijd met een lagere taille dan we van de afgelopen jaren met al die rechte jaren ’80 spijkerbroeken gewend zijn. Overigens verbaast die lage taille ons niet want de mode is ook dit seizoen één en al jaren ’90 invloeden.

Denim trends voor winter 2022 2023. Streetstyle bij Baum und Pferdgarten. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023

Aan de jaren ’90 en Y2K (jaren 2000) invloeden hebben we ook de comeback van de total denim look te danken. Die werd toentertijd razend populair dankzij Britney Spears en Justin Timberlake die zich toen samen van top tot teen in lichtblauw spijkergoed vertoonden.

De look van Stefanie Giesinger was de baggy spijkerbroek gecombineerd met een klein spijkergilet en een spijkerjack. Als we het goed zien, heeft ze ook nog eens een spijkertasje onder haar arm. En de blauwgekleurde glazen van haar zonnebril doen een extra duit in het zakje. Total denim dus.

En spijkerjacks en spijkergilets. Haal ze maar weer tevoorschijn want de komende winter gaan we ook deze denim items weer volop dragen.

