Net zoals de mode is ook de make-up altijd in beweging, zelfs als het gaat om het opmaken van je huid. Dit zijn de grootste skin trends voor herfst winter 2022 2023.

Skin trends herfst winter 2022 2023. #sheermaat Photo Bruno Gasparini, model: Sarah Guerre, make-up artist: Netta Szekely

In de MAC online masterclass voor herfst winter 2022 2023 praatte een panel van topvisagisten van MAC Cosmetics ons bij over de allernieuwste make-up trends voor het nieuwe seizoen. Er zijn twee toptrends voor de huid, de basis van je make-up, waar je direct al mee kunt experimenteren. Global Executive Director of Trend Cat Quinn en Global Senior Artist MAC Frankrijk Tom Sapin vertelden meer over deze nieuwe skin trends waarvoor we niet alleen met foundation maar ook met primers werken. We laten Cat Quinn en Tom Sapin aan het woord:

Cat Quinn: Hoe je je ook opmaakt, je huid is de basis en canvas van elke make-up look voor herfst winter 2022 2023. We gaan felle kleuren en grafische vormen dragen met zachte, superlight skin finishes voor een moderne look. Er zijn twee toptrends voor het opmaken van de huid:

#steamyskin

Skin trends herfst winter 2022 2023. #steamyskin Photo Bruno Gasparini, model: Vilde Feste, make-up artist: Eden Long

De eerste trend is #steamyskin met de focus op een supergehydrateerd zojuist-gestoomd huidje. Stel je voor dat je net uit de spa komt waar je gestoomd hebt, en je huid zit er fantastisch uit, of misschien kwam je niet uit de spa maar van een supervochtige dansvloer om 3 uur ‘s nachts met zo’n zelfde steamy look. Je huid glanst en gloeit, het bloed stroomt door je aderen, je huid voelt warm aan, en is ‘juicy’ en ‘yummy’, en is heel goed gehydrateerd. Zo ziet een ‘steamy skin’ eruit en dat effect gaan we het komende seizoen nabootsen op onze huid.

Tom Sapin: Ik ben een grote fan van de #steamyskin trend, maar ik ben ook gefascineerd door de huid zelf. Je huid is je canvas, het is het allerbelangrijkste element in je make-up look. Zonder een mooie huid kun je geen mooie maquillage maken. Daarom is skin care zo belangrijk.

De afgelopen jaren [tijdens de lockdowns, ndr] hebben we onze huid heel goed verzorgd en de self care trend heeft tijdens de Covid-tijd enorm voet aan de grond gekregen. We zijn allemaal meer tijd aan onze huidverzorging gaan spenderen. De steamy skin is voor mij de signatuur van deze skinification trend, en zo’n mooie huid ga je natuurlijk niet afdekken of opmaken met bijvoorbeeld highlights die niet ‘echt’ zijn.

Kortom, het self care moment dat we tijdens de Covid tijd hebben meegemaakt, heeft de basis gelegd voor de #steamyskin trend. Deze ‘after spa feeling well and healthy’-skin is de beste signatuur van dit jaar. De nieuwe primer van MAC, Studio Radiance Moisturizing + Illuminating Silky Primer, sluit perfect bij deze trend aan omdat je er heel gemakkelijk een steamy skin mee kunt creëren. De primer legt onmiddellijk een mooie glans over je huid.

Tom Sapins make-up tips: eigenlijk is de nieuwe Radiance Primer bedoeld voor onder je foundation maar backstage gebruik ik ‘m graag OVER de foundation zodat je een natuurlijke gloed krijgt. Voor een super steamy skin breng ik een laag onder de foundation aan en gebruik ik ‘m verder als highlights over de foundation (een soort ‘steamy sandwich’, merkt Cat Quinn gevat op). Ik ben ook geobsedeerd door het mixen van primers met foundations. Dankzij de geavanceerde technologie van de producten en deze make-up techniek kun je schitterende resultaten verkrijgen.

#sheermatte

Skin trends herfst winter 2022 2023. #sheermatte Photo Bruno Gasparini, model: Sarah Guerre, make-up artist: Netta Szekely

Cat Quinn: De tweede make-up trend is #sheermatte. Als de #steamyskin trend je een beetje te glanzend is en je liever een matte huid hebt, dan is de #sheermatte trend voor winter 2022 2023 vast iets voor jou.

Ik weet dat ‘glace donut skin’, ‘glowing skin’ of ‘dolphin skin’, of hoe de #steamyskin trend op de social media ook wordt genoemd, op dit moment domineert, maar er zijn nog steeds heel veel mensen die liever een matte finish hebben. Wat jonge mensen echter vandaag de dag als mat aanmerken, is overigens heel anders dan de reputatie die matte huid de afgelopen twintig jaar had.

Een matte huid betekent niet meer lagen foundation op je huid aanbrengen en ‘m helemaal afkitten zodat er geen porie of sproet maar te zien is, maar wat we voor herfst winter 2022 2023 gaan zien is een doorzichtige, matte basis. De televisieserie ‘Euphoria’ was hier een trendsetter; veel acteurs droegen een matterende UV-filter of primer met een heel lichte foundation.

Ook op internet merk je dat doorzichtige foundation heel populair is. De zoekresultaten laten zien dat er enorm veel gezocht wordt naar sheer foundation en matte foundation. Doorzichtige, matte huidjes zijn een huge trend. Iedereen wil een natuurlijke, matte huid, vooral voor Zoom (glanzende huidjes doen het in video niet altijd even goed). Zo’n gematteerde huid is perfect voor meetings, voor naar je werk. Het gaat dus om een mooie, matte en gebalanceerde huid maar je ziet nog steeds de textuur en sproetjes.

Tom Sapin: Ik experimenteer de laatste tijd op verschillende manieren met het opmaken van de huid. Voorheen, als ik bijvoorbeeld influencers opmaakte, dan vroegen ze meestal om een dekkende foundation omdat ze imperfecties wilden afdekken maar nu, dankzij de self care en skinification trend van de afgelopen jaren, heeft iedereen een veel betere huid, omdat we onze huid steeds beter zijn gaan verzorgen, en mag het wel wat doorzichtiger.

Topmodellen en influencers [maar ook mensen zoals jij en ik, ndr] hebben geen sterk dekkende foundation meer nodig hebt om die matte finish te krijgen. Supernieuw is dus de manier waarop we de huid van influencers en modellen opmaken. We creëren supermooie doorzichtig-matte huidjes. De associatie mat en (zwaar) dekkend gaat niet meer op.

Skin trends herfst winter 2022 2023. #sheermatte Photo Bruno Gasparini, model: Rachel Rhea, make-up artist:Luisa Sporkenbach

Wat ook echt het verschil maakt, is dat dit seizoen een matte huid toch ook stralend kan zijn. Dat is compleet nieuwe benadering van de matte huid. We hebben dus een heel mooi doorzichtig effect met matte finish, maar dan in de vorm van een soort ‘blur’, die je huid en gelaatstrekken niet afdekt maar juist verfraait.

Tom Sapins make-up tips: Ook hier werk ik graag met primers. Een paar maanden gelegen lanceerden we Studio Fix Mattifine 12HR Shine-Control Primer die fantastisch is als je een doorzichtige maar matte huid wilt creëren. Je kunt ‘m heel goed mixen met Face And Body Foundation want die foundation heeft een lichte dekking en een mooie glans maar als ik iets matters wil, dan ga ik gewoonlijk voor een laag Face And Body en dan mix ik een tweede hoeveelheid Face And Body met de matterende primer zodat ik een doorzichtig-matte huid krijg. Je kunt ook de beide skin trends voor herfst winter 2022 2023 met elkaar combineren, bijvoorbeeld een sheermatte basis met een paar steamyskin effecten in enkele zones in je gezicht. Dat is echt heel modern.

Twee compleet nieuwe en inspirerende skin trends voor herfst winter 2022 2023 dus, om nu al mee te experimenteren. Maar vergeet vooral je huidverzorging niet :-)

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE