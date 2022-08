De allernieuwste nageltrend op TikTok is: de Italiaanse manicure. Deze manicure trend is ideaal voor iedereen die van korte nagels houdt.

Deze TikTok manicure trend is ideaal voor korte nagels. Streestyle bij Gestuz. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Als het op beauty trends aankomt, is TikTok een onuitputtelijke bron van inspiratie. Op dit moment zijn de TikTokkers in de ban van de Italian manicure, een manicure trend waar iedereen wel iets mee kan.

De Italian manicure is heel eenvoudig. Vertrekpunt is korte en rechte nagels met ten hoogste wat rondingen aan de zijkanten. Kortom, de klassieke nagel zoals we die de afgelopen jaren al hebben gezien.

De bedoeling van de Italian manicure is om deze korte nagels een elegante twist mee te geven door ze optisch langer en smaller te doen lijken.

Dat doe je door je nagels te lakken maar dan met ‘negative space’, zoals dat in vakjargon heet, aan weerszijden van je nagels. Negative space zijn die delen op je nagels die je ongelakt laat. Dit geval lak je een klein streepje langs de zijkanten van je nagels niet.

Praktisch gezien ga je als volgt te werken:

Vijl je nagels kort met lichte rondingen aan de zijkanten (ook wel ‘squoval‘ genoemd, een samentrekking van square en oval).

Bescherm je nagels met een transparante basislak .

. Lak je nagels met een nagellak die zich gemakkelijk met aceton laat verwijderen.

die zich gemakkelijk met aceton laat verwijderen. Houd aceton en wattenstaafjes bij de hand. Tegenwoordig zijn er staafjes in miniformaat verkrijgbaar. Deze zijn perfect voor de Italian manicure.

en bij de hand. Tegenwoordig zijn er staafjes in miniformaat verkrijgbaar. Deze zijn perfect voor de Italian manicure. Lak nu het nagelbed MAAR LAAT AAN WEERSZIJDEN EEN KLEIN STROOKJE NAGEL ONGELAKT.

Corrigeer het ongelakte streepje met een wattenstaafje met aceton zodat het mooi strak is.

Lak je nagels af met een transparante topcoat.

Extra tip: lak elke nagel met de drie-stappen techniek van de experts. Lak eerst in één keer het middengedeelte en dan wederom in één keer de zijkanten. In totaal ga je dus maar drie keer met het kwastje over je nagel.

Met de Italian manicure lijken je nagels smaller en langer en daardoor heel elegant. Overigens kun je deze techniek ook op lange nagels toepassen (zodat ze nog langer lijken).

Deze manicure is ideaal voor iedereen die van korte nagels houdt maar ook voor degenen die ze graag langer zouden zien maar dat bijvoorbeeld vanwege hun werk of sporten niet kunnen hebben.