Anti-aging tips om die overgangsbuik te bestrijden

Niemand ontsnapt aan het natuurlijke verouderingsproces en geen vrouw kan de overgang uit de weg gaan. Al deze veranderingen in ons lichaam hebben ook invloed op ons uiterlijk en onze lijn. Zo merken veel vrouwen, ook die vrouwen die hun hele leven slank zijn geweest, dat hun taille in de loop der jaren in omvang toeneemt.

Vooral rond je vijftigste, een leeftijdsfase die samenvalt met de overgang, krijgt bijna iedere vrouw te maken met vetophoping in het middel, om precies te zijn: rond en onder de navel.

Boosdoeners zijn (onder meer) de veranderende hormoonhuishouding en minder aanmaak van oestrogeen. Je kunt het natuurlijk allemaal over je heen laten komen, de schuld geven aan de menopauze en die overgangsbuik op de koop toenemen. Maar afgezien van het feit dat niet iedereen blij wordt van een dikke buik, is het ook nog eens ongezond.

Buikvet kan ontstekingen en op den duur zelfs het ontstaan van tumoren in de hand werken en het kan tot slagaderverkalking leiden. Bovendien valt de bescherming van de hormonen weg waardoor de kans op botontkalking en op hart- en vaatziekten als hypertensie (verhoogde bloeddruk) en hartinfarcten groter wordt.

Eigenlijk zou je je al op jongere leeftijd met vooruitziende blik en een gezonde levensstijl op de levensfase vanaf je vijftigste jaar moeten voorbereiden. Want al worden de meeste vrouwen vanaf hun vijftigste aanmerkelijk dikker (er wordt wel gezegd dat de meeste vrouwen in de overgang zo’n vijf tot tien kilo’s aankomen), het hoeft niet. Met een gezond voedingspatroon en regelmatig bewegen, kun je die overgangsbuik in toom houden, of, als je ‘m hebt, verminderen. Al is voorkomen altijd nog beter dan genezen.

Anti-aging tips tegen een overgangsbuik aan tafel

Als je lichaam verandert, is het logisch dat je ook van levensstijl verandert. Kortom, als je de middelbare leeftijd eraan begint te komen en je met de overgang wordt geconfronteerd, dan vraagt dat om aanpassing. Ook aan tafel. Dit zijn een aantal dingen waar je op moet letten:

Vaak krijgen we meer calorieën binnen dan we denken. Als elk jaar een kilo aankomt, dan zet dat zoden aan de dijk. Check eens bewust hoeveel calorieën je daadwerkelijk binnenkrijgt. Beter nog is het om een diëtist te raadplegen. In het algemeen geldt dat een beetje minder eten geen kwaad kan. Dus op naar wat kleinere porties.

Nog belangrijker is wat je eet. Vaak kun je door je eetpatroon te veranderen, ook het aantal calorieën terugbrengen naar het gewenste niveau. Bovendien is gezond eten dé remedie tegen overtollig buikvet.

Gezond eten betekent:

Minder vet eten .

. Minder/geen geraffineerde suiker (taart, snoepgoed, ijs, desserts, suiker in koffie en thee). Overigens zijn suikerhoudende voedingsmiddelen niet ‘verboden’, maar het gaat altijd om ‘gezonde hoeveelheden’. Af en toe een stuk taart of een ijsje is echt niet erg.

(taart, snoepgoed, ijs, desserts, suiker in koffie en thee). Overigens zijn suikerhoudende voedingsmiddelen niet ‘verboden’, maar het gaat altijd om ‘gezonde hoeveelheden’. Af en toe een stuk taart of een ijsje is echt niet erg. Minder koolhydraten zoals brood, pasta en rijst. Kies in ieder geval altijd voor de volkoren versie .

. Oppassen met alcohol.

Aandachtspunt: zorg dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt in de vorm van wit vlees, eieren, vette vis en yoghurt. Eiwitten zijn de bouwstenen van je spieren. In de loop van de tijd neemt onze spiermassa af, maar het is belangrijk om dit proces zoveel mogelijk tegen te gaan. Namelijk, hoe meer spieren, hoe beter onze (rust)stofwisseling (en vetverbranding!).

binnenkrijgt in de vorm van wit vlees, eieren, vette vis en yoghurt. Eiwitten zijn de bouwstenen van je spieren. In de loop van de tijd neemt onze spiermassa af, maar het is belangrijk om dit proces zoveel mogelijk tegen te gaan. Heel gezond zijn ook peulvruchten , een plantaardige bron van eiwitten.

, een plantaardige bron van eiwitten. Groenten mag je ongelimiteerd eten, maar let wel op hoe je ze klaarmaakt (stomen is beter dan bakken) en hoe je ze aanmaakt.

mag je ongelimiteerd eten, maar let wel op hoe je ze klaarmaakt (stomen is beter dan bakken) en hoe je ze aanmaakt. Verder is het nog altijd zo dat ons lichaam ’s morgens sneller calorieën verbrandt dan ’s avonds. Ga daarom voor een stevig en gezond ontbijt (havermoutvlokken met yoghurt en fruit bijvoorbeeld), lunch gezond maar niet teveel en dineer matig.

Goed bewegen doe je zo:

Als je denkt dat je om een overgangsbuik te bestrijden vooral flink buikspieroefeningen moet doen, dan heb je het mis. Natuurlijk helpen die ook mee, maar je lichaam heeft meer baat bij een totaalaanpak. Dus beweeg regelmatig, en sport als het even kan drie tot vier keer per week. Sporten betekent aërobe activiteiten (loopband, roeien, en dergelijke) maar ook spierversterkende oefeningen. Want meer spiermassa betekent, we zeiden het al, een betere ruststofwisseling. Tot slot is het ook belangrijk om te stretchen en om evenwichtsoefeningen te doen.

Niet stressen en voldoende nachtrust

Verder gelden natuurlijk weer alle regels van een gezonde levensstijl. Niet stressen en voldoende nachtrust zijn ook belangrijke aandachtspunten. Want ontbreekt het er op dat punt aan, dan zou het wel eens heel moeilijk kunnen worden om die overgangsbuik effectief te bestrijden.

