Interview met Miranda Bruinzeel, agent van bekende creatieve mensen

Miranda Bruinzeel. Foto Anne Timmer

Achter een sterke man staat een sterkere vrouw, is niet meer van de tijd, maar wat wel blijft gelden is dat het belangrijk is wie achter je staat. Als je succesvol en creatief bent, en volop wilt shinen, dan zou je graag willen dat de persoon achter je Miranda Bruinzeel is.

Haar agentschap Bureau Bruinzeel vertegenwoordigt invloedrijke makers als Özcan Akyol (Eus), Malou Holshuijsen, Lale Gül, Ronald Giphart en Aaf Brandt Corstius. Klinkende namen die iedereen kent. Mensen die het zakelijke deel van hun carrière in handen van Miranda hebben gelegd, die haar hebben gevraagd om mee te denken. Om dat vertrouwen te genieten, moet je wel van heel goede huize komen en heel veel in je mars hebben. En dat heeft Miranda Bruinzeel.

Wij interviewden deze boeiende vrouw ‘achter de schermen’ over haar interessante en omvangrijke job, over het managen van bekende mensen, maar ook over het opzetten van andersoortige projecten zoals het mogelijk maken van een kookboek voor Mo Bicep (‘Koken met Mo Bicep’) en een boek over meditatie voor Swami Purnachaitanya (‘Vind je innerlijke kracht’), en het regelen van een megaseller met de Kookmutsjes.

In dit interview vertelt Miranda over werken in de entertainment business, over de leuke maar ook minder leuke kanten aan haar job, over haar achtergrond en hoe ze in deze branche terecht is gekomen. Een succesverhaal dat inspireert.

Interview met Miranda Bruinzeel

Je vertegenwoordigt toonaangevende schrijvers en culinaire smaakmakers. Kortom, je werkt met bekende mensen, iets wat tot ieders verbeelding spreekt, en heel inspirerend klinkt, maar wat eigenlijk niet veel over je werkzaamheden en Bureau Bruinzeel zegt. Kun je ons daar meer over vertellen?

Miranda Bruinzeel met Özcan Akyol (Eus)

De mensen die ik vertegenwoordig zijn creatieve personalities die succesvol zijn en zich willen focussen op de dingen waar ze goed in zijn en zich liever niet met de zakelijke kant die hierbij komt kijken bezighouden. Zij schrijven columns en/of boeken, presenteren tv- of radioprogramma’s, maken podcasts, geven lezingen etc. Daar komen natuurlijk dingen bij zoals contractonderhandelingen, afspraken voor boekingen, aanvragen voor tv programma’s etc. Daarbij is ook veel overleg over keuzes die gemaakt moeten worden, inhoudelijk of strategisch.

Hoe ben je in de wereld van management van bekende mensen terechtgekomen? Wat is je achtergrond? En welke stappen heb je gezet voordat je je eigen bureau oprichtte?

Mijn hele werkende leven ben ik actief geweest in de entertainment bizz. Al jong werkte ik in het nachtleven en had ik met een partner een agentschap voor dansers en DJ’s waarmee we de hele wereld rondvlogen. Dit werd op een gegeven moment overgenomen door ID&T waar ik een paar jaar heb gewerkt. Daar leerde ik o.a een magazine maken en hoe sponsordeals in elkaar staken. Ik wilde graag verder kijken dan de dance-scene en ben toen als freelancer producer aan de slag gegaan. Van tv-commercial tot korte film, van corporate events tot modeshows, ik deed het.

Tot ik Kluun tegenkwam die net een hit had met zijn boek ‘Komt een vrouw…’ Samen met hem en wat vrienden hebben we schrijverscollectief Nightwriters opgericht en ook Nightwriters agency, een agentschap voor schrijvers. Voor modellen, acteurs en muzikale artiesten was het altijd heel normaal om een agent of manager te hebben maar voor schrijvers bestond dat niet. Na Nightwriters ben ik alleen verdergegaan met het agentschap, maar nu onder mijn eigen naam.

Miranda Bruinzeel met Swami Purnachaitanya

Welke van jouw karaktereigenschappen komen je bij je werk goed van pas?

Betrouwbaarheid is belangrijk natuurlijk, en ik straal rust uit. Ik kan diplomatiek zijn, wat nodig is als agent want ik ben continue aan het bemiddelen en ik ben een echte fixer, ik regel het. En een beetje gezellig en makkelijk in de omgang zijn helpt ook (ben ik!).

Op basis van welke criteria kies je de personages die je vertegenwoordigt?

Als eerste natuurlijk of ik fan ben van hun werk. En of iemands karakter en zijn/haar plannen en ambities bij mij passen, en of ik het gevoel heb dat ik echt een bijdrage aan hun carrière kan leveren.

Hoe is het werk van creatieven, met name van schrijvers, in de loop van de afgelopen jaren veranderd? Vroeger stond het creëren voorop, tegenwoordig lijkt het erop dat het (PR)werk erna minstens net zo intensief is.

Dat klopt wel ja. Vroeger gaf een schrijver via een uitgever een boek uit en deed de uitgever promotie en kwamen er -meestal- recensies of interviews. Die structuur is niet echt veranderd maar schrijvers hebben zelf een veel groter aandeel in hun eigen bekendheid. Een goed (social media) netwerk hebben is nu belangrijk en mensen zijn zelf veel ondernemender en veelzijdiger geworden. Aaf was al bekend van haar columns maar maakt ook een van de succesvolste podcasts van het moment, Eus schrijft boeken en columns én maakt ook radio en tv, Ronald Giphart maakt podcasts en nachtradio. Het creëren staat nog steeds voorop alleen wordt het breder ingevuld.

Miranda Bruinzeel (links) met Mo Bicep

Hoever gaat jouw begeleiding bij het neerzetten/creëren/promoten van een personage?

Het verschilt per persoon wat de behoefte is maar ik kan me met best veel bemoeien. Het kan van alles zijn; moet er een stylist komen, een boekhouder, coaching, keuze van uitgeverij etc. Ik heb een goed en uitgebreid netwerk dat ik hiervoor kan inzetten.

Wat vind je leuk aan je werk? En welke aspecten vind je minder leuk?

Een van de echt fijne kanten is dat ik enorm veel vrijheid heb, ik kan werken wanneer en vanuit welke plek ik wil en ik werk natuurlijk met interessante mensen die mooie dingen maken. Tegelijkertijd moet ik ook oppassen dat ik niet echt altijd aan sta.

Een aspect dat ik minder vind is dat ik vrij veel alleen werk, soms mis ik wel een sparringpartner.

Zijn er dingen in je carrière die je, als je nu terugkijkt, anders zou hebben gedaan?

Nee, eigenlijk niet. Ik heb nooit bewust een carrière pad uitgestippeld, dit is gewoon zo organisch ontstaan.

Bureau Bruinzeel vertegenwoordigt grote talenten waar je trots op mag zijn. Je mag prat gaan op een succesvolle carrière. Maar misschien heb jij nog andere carrièrewensen? Of misschien wel concrete toekomstplannen?

Momenteel gaat het eigenlijk heel lekker en denk ik niet over een grote carrière switch. Iets wat steeds concreter wordt op de korte termijn is een plannetje waarop ik aan het broeden ben om zelf weer een publieksevent te gaan organiseren. Literaire lunches of een ander culinair concept rondom mijn kookschrijvers in de zomer, dat lijkt me wel wat!

Met dank aan Miranda Bruinzeel, www.bureaubruinzeel.nl

Door Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE