4 Opsteekkapsels waar je de show mee steelt

Ben je op zoek naar een nieuw kapsel? Ben je die eeuwige paardenstaart zat? Probeer eens een opsteekkapsel. We hebben 4 looks voor je.

4 Opsteekkapsels. Strak opsteekkapsel met lage knot. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Weeks kijken we natuurlijk niet alleen naar de streetstyle mode looks maar ook naar de kapsels van influencers en fashionista’s. Bij de modeshow van Tod’s voor lente zomer 2023 kwamen we opmerkelijk veel opsteekkapsels tegen. We zochten 4 hair looks voor je uit. Om direct mee te experimenteren.

De halfhoge paardenstaart met face framing

Halfhoge paardenstaart met face framing. Foto Charlotte Mesman

Eén van de hipste opsteekkapsels is de halfhoge paardenstaart met face framing, dat is losse lokken (ook wel ‘tendrils’ genoemd) rond je gezicht. Dit is een super haartrend voor 2023. Met curtain bangs of lange lagen vanaf je kaaklijn voeg je een extra twist aan je kapsel toe zonder dat je voor drastische wijzigingen hoeft te gaan. Deze lokken rond je gezicht doen het bij los haar maar zijn helemaal super met een opsteekkapsel. Ons advies: doen!

Opsteekkapsel met hoge knot

Opsteekkapsel met hoge knot. Foto Charlotte Mesman

Maar natuurlijk mag je ook al je haar uit je gezicht dragen. Deze klassieke haarstijl zullen we altijd blijven zien. Een leuke variant op je eeuwige paardenstaart is een knot hoog op je achterhoofd. Het voordeel van dit kapsel is: de opwaartse lijnen. Alles wat opwaarts gaat, stemt vrolijk en is anti-aging (let ook op de opwaartse eyeliner!). Je kunt voor een heel strakke balletknot gaan maar je mag je haar ook wat losser en nonchalanter samenbinden.

Superstrak kapsel met haarklem

Clean opsteekkapsel met haarklem. Foto Charlotte Mesman

In plaats van die paardenstaart met elastiekje kun je je haar ook opsteken met een grote haarklem. Ook hier geldt weer dat je voor een nonchalant kapsel mag gaan met losse lokken rond je gezicht maar ook voor een strakke en cleane haarstijl. Die look kan heel handig zijn als je niet haar wassen toekomt. Het is ook een look die je extra glamour geeft en daarom heel geschikt is voor speciale gelegenheden.

Strak met bewerkelijke knot

4 Opsteekkapsels. Strak opsteekkapsel met lage knot. Foto Charlotte Mesman

Wil je voor een op-en-top glamour look gaan, experimenteer dan eens met een (gel)kapsel met bewerkelijke knot. Breng de gel of een ander (matter) haarproduct met een fijne kam op je haar aan en breng het haar heel strak naar achteren. Zet het in je nek vast met een elastiekje en bewerk de paardenstaart. Je kunt een vlecht maken die je ineen draait. Je kunt de paardenstaart ook ronddraaien en er dan een knoop in leggen. Laat je fantasie gaan. Als je er maar voor zorgt dat je héél netjes te werk gaat, zodat je die geraffineerde look van influencer Leonie Hanne (zie de foto) krijgt.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

