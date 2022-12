Randy van Rijsbergen over de allernieuwste haartrends voor 2023

De grootste haartrends voor 2023 volgens Randy van Rijsbergen. Foto Charlotte Mesman

Randy van Rijsbergen

Als je hair obsessed bent (zoals wij), dan ben je vast bekend met de naam Randy van Rijsbergen. Vanaf 5 januari is de hair stylist/influencer te vinden in zijn nieuwe, eigen haarsalon in Amsterdam aan de Bilderdijkstraat 77. ‘Het is een privé-salon zodat ik iedereen één-op-één kan helpen. Alles is zo ingericht dat het er ook voor de social media heel mooi uitziet. Want ik wil haar en alles wat daarbij hoort ook uitdragen op Youtube, op TikTok. Ik heb al heel veel video’s gemaakt over haar, over wat je goed staat, over de haartrends.’ En over die haartrends wilden wij meer weten. Wij interviewden Randy over de allernieuwste haartrends voor 2023.

Wat is volgens jou de grootste haartrend voor 2023?

‘De meest gewilde hair style van het moment is ongeveer vijftien centimeter over de schouders. Verder zien we ook veel curtain bangs. Daarbij moet je denken aan een beetje lange pony. Het mooie van die curtain bangs is, dat je deze pony precies zo kunt framen dat die valt waar je jukbeenderen zitten. Dat is bij de één wat hoger of wat boller dan bij de ander. Je kunt de pony ook net boven de jukbeenderen laten vallen, of net iets eronder, afhankelijk van wat voor een gezichtsvorm je hebt.’

De grootste haartrends voor 2023 volgens Randy van Rijsbergen. Streetstyle bij Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Hoe gaan we ons haar stylen?

‘We gaan het komende jaar weer goed föhnen. Het mooiste is het als je die haarlengte van ongeveer vijftien centimeter over je schouders wat ronder föhnt, en naar binnen. Je haar mag natuurlijk ook wat korter of wat langer zijn, maar wat je vooral gaat zien is: lange lagen van voren en van achter wat ronder haar. Die ronde vorm komt dus ook in de haarsnit terug. Van achteren is het wat ronder geknipt waardoor er een optisch langere lengte ontstaat, maar verder is het heel classy in één lengte. Je haar krijgt dus een ronding aan de zijkanten waardoor je een ovaalvorm krijgt.’

De grootste haartrends voor 2023 volgens Randy van Rijsbergen. Streetstyle bij Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

‘Door die lange lagen aan de voorkant krijg je verder allemaal framing rond je gezicht en kun je heel snel volume creëren. Bijvoorbeeld als je je haar vast doet in een updo dan heb je nog wel die curtain bangs die los vallen en een paar losse plukjes rond je gezicht. De rest van je haar is dan mooi vastgebonden of opgestoken.’

‘En we gaan dus echt weer föhnen. Veel mensen gebruiken al de Dyson Airwrap om die ronding te creëren maar je kunt het natuurlijk ook gewoon met een ronde brush doen. Als je je haar maar goed naar binnen föhnt zodat je echt body gaat krijgen.’

Gaan we het bob kapsel nog dragen?

‘De bob gaat nooit weg. Dat kapsel blijft gewoon goed staan. Ik denk wel dat het momenteel het mooiste is als je voor een zo sterk mogelijke bob gaat, dus zo bot mogelijk. Een mooie lengte is zo’n vijf centimeter van de kaaklengte af, naar beneden toe, dus iets langer. En alles mag dus compleet recht afgeknipt worden, in een blunt line. Dat is vooral fijn als je wat dunner haar hebt, of wat fijner haar. Want als je alles op dezelfde lengte laat knippen, ziet het er voller uit.’

De grootste haartrends voor 2023 volgens Randy van Rijsbergen. Foto Charlotte Mesman

‘Als je voor zo’n sterke bob kiest, raad ik je aan dat je je kapper vraagt om het niet te knippen maar om met een tondeuse de haarlijn te creëren. Met de tondeuse krijg je namelijk een superstrakke lijn. Laat ik het zo zeggen: elke schaar is gemaakt van ander materiaal, sommige scharen maken heel softe lijnen, sommige maken heel harde lijnen, maar de tondeuse heeft een heel scherp snijblad en daarmee krijg je de dikste lijn.’

En de pixie cut?

‘Nee, die zie je niet veel op dit moment. Alles is wel wat langer, wat klassieker.’

Middenscheiding of zijscheiding?

‘Middenscheiding. De curtain bang wordt op zich al in het midden gedragen, ook al kan het iets afwijken. Als je nu niet die curtain bang wilt, maar je wilt wel die vijftien-centimeter-over-de-schouders-lengte, dan kun je natuurlijk ook voor een langere lok kiezen en je haar dan in een zijscheiding dragen. Dat hangt van je gezicht af.’

Met dank aan Randy van Rijsbergen, @randyvanrijsbergen

Door Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE