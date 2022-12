15x Vlechtkapsels voor de Feesten of elke andere dag. 15x Vlecht ideeën die een bad hair day omturnen in één van je meest glorieuze dagen van de week.

15x Vlechtkapsels voor de Feesten. Foto: ADVERSUS

Vlechten gaan nooit uit mode. Ook in de haartrends voor winter 2022 2023 komen we ze volop tegen. Gelukkig maar! Want vlechten kunnen je dag (en je look) redden. Neem nu de vlechtkapsels op de catwalk van Dior voor winter 2022 2023: met zo’n strak, clean kapsel met vlecht met twee vlechten aan weerszijden van je middenscheiding en een gevlochten knot in je nek los je niet alleen een bad hair day op, maar heb je gelijk een überchic party kapsel. Completeer de look met een pareldiadeem en -oorbellen en je bent helemaal up-to-date.

Kapsels met parel diadeem. Photo courtesy of Dior

Eén ander vlechtkapsel dat op dit moment enorm trending is, is dat van Wednesday Addams. Je kent het vast: twee lage vlechten die over je schouders naar voren lopen. Ook als je geen pony zoals Wednesday hebt, staat dit kapsel goed. En heb je het niet zo op de gotisch/dark stijl, dan bind je de vlechten met twee witte strikken vast.

Haaraccessoires winter 2022 2023. Twee vlechten met witte strikken bij Tod’s. Foto Charlotte Mesman

Vlechten hebben iets magisch, iets onweerstaanbaars. Je kunt ze gebruiken als kleine details, accessoires als het ware, of om er je kapsel vorm mee te geven. Vlechten zijn geschikt voor overdag, maar ze zijn ook super fashion forward voor de Feesten 2022.

In de loop van de jaren hebben we een enorme verzameling aan vlechtkapsels opgebouwd. Wij doken in ons archief en de haalden de beste vlechtkapsels tevoorschijn. Wij deden er zelf enorm veel inspiratie van op en lopen hier op de redactie in deze donkere decemberdagen maar al te graag met vlechten rond. Kijk maar eens wat jij ermee kunt.

Deze mini-gids ‘vlecht kapsels winter 2022 2023‘ beslaat maar liefst drie pagina’s. Je vindt er een collectie van de mooiste vlechtkapsels die we door de jaren heen op de catwalks hebben gezien. Vergeet niet om door te klikken naar de volgende pagina’s.

Vlecht kapsel 1: piekerig vlecht kapsel

15 Vlechtkapsels. Vlechten laag in de nek. Fashion Show: Viktor & Rolf

Laten we beginnen met dit nonchalante, gewild piekerige vlechtkapsel waarbij de vlechten als een krans om het hoofd liggen. Dit kapsel is vrij eenvoudig.

Maak een middenscheiding, vlecht het haar aan weerszijden van de scheiding, breng de vlechten achter de oren langs naar achteren waarbij ze elkaar laag in de nek kruisen. Het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Trek plukjes haar rond je gezicht los voor dat nonchalante en moderne gevoel. Ook van achteren mag het haar pieken.

Vlecht kapsel 2: ingevlochten knotje

15 Vlechtkapsels. Ingevlochten knotje met retro twist. Fashion Show: Cacharel

Dit vlechtknotje met een retro twist is superchic. Hier is het haar heel netjes naar achteren gebracht en vervolgens in een gevlochten knot verwerkt.

Vlecht kapsel 3: lage vlechtknotjes

15 Vlechtkapsels. Twee supernette vlechtknotjes. Fashion Show: Miu Miu

Supergeraffineerd dit kapsel met twee superstrakke vlechtknotjes in de nek en met een zijscheiding die van achteren een middenscheiding wordt. Voor dit kapsel ga je heel netjes te werk en gebruik je veel product (een gel of een haarcrème) om elk haartjes op z’n plaats te houden.

Vlecht kapsel 4: vlecht als diadeem

15 Vlechtkapsels. Vlecht als diadeem. Fashion Show: Antonio Marras

Dit schitterende vlechtkapsel is tijdloos. Vlecht je haar overdwars langs je voorhoofd in zodat het als een diadeem rond je gezicht ligt. De haarband op deze foto is een extra maar hoeft niet. Je kunt het haar helemaal naar achteren toe vlechten.

Zoals je ziet, hoeft de vlecht niet perfect te zijn. Door het rommelige krijgt het geheel beweging, je zou er met een beetje fantasie bloemen of krullen in kunnen zien. Heel mooi is ook het contrast met de rest van het haar dat wel heel strak is getrokken.

Vlecht kapsel 5: flirterige zijvlecht

15 Vlechtkapsels. Een flirterige zijvlecht. Fashion Show: Dsquared2

Een flirterig zijvlecht is altijd goed. Het haar op deze foto is heel los gevlochten en de vlecht zelfs is niet helemaal doorgetrokken tot het uiterste puntje van het haar, maar houdt zo’n vijf centimeter eerder op. En zien we daar niet ook een klein vlechtje aan de andere kant? Nogmaals, met vlechten is het vooral experimenteren! Alles mag en eigenlijk staat gewoon alles leuk!

Op de volgende pagina meer foto’s van vlechtkapsels!