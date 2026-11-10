Vlechtkapsels backstage bij modeshows. Foto: ADVERSUS

Vlechten gaan nooit uit de mode. Of je nu kiest voor een nonchalante zijvlecht, een strak ingevlochten kapsel of een romantische vlechtknot: met vlechten kun je alle kanten op. Geen wonder dat we ze overal tegenkomen: in het straatbeeld, tijdens de modeweken en op de catwalks.

Vlechten kunnen bovendien je dag én je look redden. Heb je een bad hair day? Dan is een mooie vlecht vaak de perfecte oplossing. Je kunt ze als kleine details in je kapsel verwerken, als een soort haaraccessoire gebruiken of juist de basis van je hele kapsel laten vormen.

Twee vlechten met witte strikken bij Tod’s. Foto Charlotte Mesman

Ook qua stijl zijn de mogelijkheden eindeloos. Ga voor een strakke, gepolijste look of kies juist voor een nonchalant, een beetje rommelig effect. Vlechten zijn geschikt voor alledaagse momenten, maar kunnen net zo goed een prachtig kapsel opleveren voor een bijzondere gelegenheid.

In de loop der jaren hebben we een enorme verzameling vlechtkapsels opgebouwd. We doken in ons archief en selecteerden vijftien bijzondere ideeën die we op de catwalks hebben gezien. Van eenvoudig na te maken vlechten tot indrukwekkende creaties die wat meer handigheid vragen. Laat je inspireren en ontdek welk vlechtkapsel bij jou past!

Benieuwd welke vlechtkapsels dit jaar in de mode zijn? Bekijk ook de nieuwste vlechttrends voor 2026.

Vlecht kapsel 1: piekerig vlecht kapsel

Piekerig vlechtkapsel met vlechten laag in de nek – Viktor & Rolf

Laten we beginnen met dit nonchalante, gewild piekerige vlechtkapsel waarbij de vlechten als een krans om het hoofd liggen. Dit kapsel is vrij eenvoudig na te maken.

Maak een middenscheiding, vlecht het haar aan weerszijden van de scheiding, breng de vlechten achter de oren langs naar achteren waarbij ze elkaar laag in de nek kruisen. Het hoeft allemaal niet perfect te zijn (denk aan de intentional imperfection haartrend voor 2026). Trek plukjes haar rond je gezicht los voor dat nonchalante en moderne gevoel. Ook van achteren mag het haar pieken.

Vlecht kapsel 2: ingevlochten knotje

Ingevlochten knotje met retro twist – Cacharel

Dit vlechtknotje met een retro twist is superchic. Hier is het haar heel netjes naar achteren gebracht en vervolgens in een gevlochten knot verwerkt.

Vlecht kapsel 3: lage vlechtknotjes

Twee strakke vlechtknotjes laag in de nek – Photo courtesy of Miu Miu

Supergeraffineerd is dit kapsel met twee strakke vlechtknotjes in de nek. De scheiding loopt aan de voorkant opzij en gaat aan de achterkant over in een middenscheiding.

Voor dit kapsel ga je heel netjes te werk. Gebruik voldoende product, bijvoorbeeld gel of haarcrème, om elk haartje op zijn plaats te houden.

Vlecht kapsel 4: vlecht als diadeem

Vlecht als diadeem langs het voorhoofd – Antonio Marras

Dit schitterende vlechtkapsel is tijdloos. Vlecht je haar overdwars langs je voorhoofd in zodat het als een diadeem rond je gezicht ligt. De haarband op deze foto is een extra maar hoeft niet. Je kunt het haar helemaal naar achteren toe vlechten.

Zoals je ziet, hoeft de vlecht niet perfect te zijn. Juist het rommelige effect geeft het geheel beweging. Met een beetje fantasie zou je er zelfs bloemen of krullen in kunnen zien. Mooi is ook het contrast met de rest van het haar, dat juist heel strak naar achteren is getrokken.

Vlecht kapsel 5: flirterige zijvlecht

Nonchalante zijvlecht – Dsquared2

Een flirterige zijvlecht is altijd goed. Het haar op deze foto is heel los gevlochten. De vlecht zelf is niet helemaal doorgetrokken tot het uiteinde van het haar, maar stopt ongeveer vijf centimeter eerder.

En zien we daar niet ook een klein vlechtje aan de andere kant? Nogmaals: met vlechten is het vooral een kwestie van experimenteren. Alles mag en eigenlijk staat bijna alles leuk!

Vlecht kapsel 6: losse visgraatvlecht

Losse visgraatvlecht – Byblos

15 Vlechtkapsels. Visgraatvlecht. Fashion show: Byblos

Deze visgraatvlecht is ongelooflijk cool en ‘fashion forward’. We simply love it. Het kapsel bestaat van achteren uit een losse visgraatvlecht. Aan de voorkant is het haar luchtig omhoog getoupeerd. Vanuit de nek valt bovendien een klein vlechtje heel nonchalant over de schouder naar voren.

Voor dat kleine vlechtje is een aparte haarstreng gebruikt. Zo kon het uiteinde lekker wild worden getoupeerd zonder het eigen haar te beschadigen. Vergeet niet om dit vlechtkapsel goed met haarspray te fixeren!

Vlecht kapsel 7: winters vlecht kapsel

Speels vlechtkapsel met verschillende vlechten – Moncler Gamme Rouge

Dit vlechtkapsel, dat we op de catwalk van Moncler Gamme Rouge zagen, is misschien niet iets om letterlijk te kopiëren. Dat geldt vooral voor de sneeuwspray. Maar je kunt er zeker ideeën uit opdoen!

Het idee is volgens ons: vlecht er maar op los en draai en twist de vlechten zoals je wilt. Werk ze af met een product naar keuze: een mat product, hoogglans of misschien zelfs uitwasbare haarkleuren in poedervorm. Wees creatief!

Vlecht kapsel 8: superbewerkelijk vlechtkapsel

Bewerkelijk vlechtkapsel met gevlochten details – Kristina Ti

Dit kapsel is ongelooflijk bewerkelijk en tot in de kleinste details uitgewerkt. Het is niet iets wat je zelf even snel thuis nadoet, maar misschien heb je een handige vriendin die de tijd wil nemen om een paar vlecht-tutorials op internet te bekijken?

Gevlochten schelpknotje laag in de nek – Kristina Ti

Hier zie je nog een ingewikkeld vlechtkapsel van dezelfde modeshow. Het gevlochten knotje laag in de nek heeft de vorm van een soort schelp. Echt heel bijzonder! Het kapsel mag dan in zijn geheel behoorlijk moeilijk zijn, het knotje op zich kun je gemakkelijk namaken.

Vlecht kapsel 9: twee superstrakke vlechtknotjes

Twee superstrakke vlechtknotjes – Max Mara

Deze twee superstrakke vlechtknotjes kunnen hoofdpijn opleveren. De modellen backstage klaagden erover! Mooi zijn ze wel. Maak ze eventueel wat minder strak om jezelf pijn te besparen.

Dit kapsel is vlot en staat ook leuk met een pet. Van voren ziet het er cool uit en als je je omdraait, piepen de knotjes als een verrassing onder de pet uit. Een pittige look!

Vlecht kapsel 10: superlange ‘boho’-vlecht

Lange boho-vlecht – Roberto Cavalli

De lange boho-vlecht is gecombineerd met een lange lok van voren die met haarproduct een beetje ‘viezig’ is gemaakt. Je kunt dit doen met een haarcrème of gel, maar je kunt het haar van voren natuurlijk ook anders doen (een zijscheiding, een middenscheiding).

Hier komen natuurlijk wel wat haarstrengen aan te pas die je eerst met je eigen haar in een paardenstaart samenbindt. Daarna ga je vlechten en strik je een lintje over het elastiekje dat alles bij elkaar houdt. Supermooi!

Vlecht kapsel 11: design vlecht kapsel

Gevlochten kroontje als haarband – Antonio Marras

Dit kapsel ziet er ingewikkeld uit, maar is vrij eenvoudig na te maken. Je maakt een zijstaart, vlecht deze en legt de vlecht vervolgens over je hoofd naar de andere kant. So easy!

Vlecht kapsel 12: twee zijvlechtjes

Twee nonchalante zijvlechtjes – Jo No Fui

Hier op de redactie zijn we dol op dit kapsel! Het is zo gemakkelijk na te maken en ziet er echt heel mooi uit.

Vergeet niet om je haar achter op je hoofd een beetje te touperen, zodat het mooi opbolt. Dit vlechtkapsel is ook een ideale oplossing voor dagen waarop je haar even niet wil meewerken. Het is bovendien een kapsel waardoor je meteen weer zin krijgt om je lange, zwierige jurk uit de kast te halen.

Vlecht kapsel 13: ingevlochten kapsel

Ingewikkeld ingevlochten kapsel – Sportmax

Ingevlochten kapsel met lint – Sportmax

Dit kapsel is supermooi, maar niet gemakkelijk! Petje af als het je lukt om het na te maken. Hier moet de handige vriendin waarschijnlijk weer aan te pas komen.

Het geheim zit vooral in het goed opdelen van je haar in verschillende secties. Wat rode lippenstift en een beetje eyeliner erbij en je ziet er fantastisch uit.

Vlecht kapsel 14: romantisch vlechtkapseltje

Romantisch, nonchalant vlechtkapsel – Valentin Yudashkin

Vlechtkapsels hoeven echt niet altijd heel netjes en strak te zijn. Het kan juist prachtig zijn om je haar wat piekerig te laten, zoals op deze foto.

Steile piekjes hier en daar maken het kapsel modern, terwijl het rommelige effect je vlechtkapsel juist iets romantisch geeft. Het is maar net in wat voor mood je bent!

Vlecht kapsel 15: hippy kapsel met vlechtjes

Hippy kapsel met kleine vlechtjes – Roberto Cavalli

Dit is het laatste vlechtkapsel uit onze fotoserie en ook hiermee kun je heel goed voor de dag komen. Dit kapsel is bovendien vrij eenvoudig te maken. Een superidee voor een popconcert, een festival of een avondje uit!

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