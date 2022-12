Gwen van den Assem is oprichter en ontwerpster van Dutchess. In dit interview vertelt ze over haar modecollecties, haar stijl, haar werkzaamheden.

Interview met Gwen van den Assem, het creatieve brein achter Dutchess

Gwen van den Assem zette haar eigen modemerk – Dutchess – op, iets waar wij ons petje voor afnemen. Geen industrie is zo grillig als de modewereld met zijn moordende concurrentie. Maar Gwen liet zich daar niet door weerhouden. In 2005 bracht ze haar eerste collectie uit en sindsdien is Dutchess uitgegroeid tot een volwaardig en inspirerend merk waarin alles draait om stijlvolle kleding van hoge kwaliteit, kleding die je seizoen na seizoen met nooit aflatende plezier blijft dragen. Klassiek met een twist, of ook wel ‘laidback luxury’, zoals Gwen het wel noemt.

Maar wie is nu eigenlijk Gwen van Assem, het creatieve brein achter Dutchess? Hoe kwam deze inspirerende vrouw ertoe haar eigen kledinglijn op te zetten? En hoe speelt ze het klaar om elk seizoen weer een collectie te ontwerpen, te produceren en te presenteren? We vroegen het haar zelf. In dit interview gunt Gwen van den Assem ons een kijkje achter de schermen.

Wat waren jouw eerste stappen in de modewereld? Wat is jouw achtergrond?

Ik kom uit een creatieve familie, mijn moeder heeft in Parijs gewoond en is ook werkzaam geweest in de stoffenbranche. Ik wist eigenlijk altijd al dat ik iets creatiefs wilde gaan doen, maar wel iets toegepasts, Mode was eigelijk een hele logische keuze.

Was ook zelf al vanaf jongsafaan bezig met kleding en uiterlijk. Ik heb de Kunstacademie St Joost in Breda richting mode ontwerpen gedaan.

Heb je altijd al in de mode willen werken of had je andere plannen voor de toekomst?

Ik wist inderdaad altijd al dat ik iets creatiefs wilde gaan doen, was ook altijd de beste van de klas in tekenen. Ik dacht alleen dat de Kunstacademie iets voor geitenwollen sokken was en zag mezelf daar niet echt tussen lopen, maar de alternatieven waren weer te commercieel, ik denk dat ik daar echt tussenin zit, ben creatief, maar ook echt een ondernemer, vind de afwisseling heel leuk, van het ontwerpen van de collectie tot het mooi inpakken van een bestelling! Heb nog wel even aan Grafische vormgeving en Fotografie gedacht, maar dat zijn ook aspecten die ik elke dag gebruik

Het opzetten van een eigen modelijn, ook gezien de opkomst van fast fashion die zelfs de grote merken lelijk in het vaarwater zit, is een bijna onmogelijke opgave. Wat zijn de grootste moeilijkheden die je bent tegengekomen en wanneer had je het gevoel van ‘Oké, nu is het me gelukt’?

Het is inderdaad een hele uitdaging, maar ik denk dat we vanaf het begin al hebben ingezet op een kwalitatief hoogwaardig product te produceren bij kleine ateliers. Ik hou van mooie stoffen, dat is ook weleens een valkuil waardoor je niet echt de marge op een kledingstuk haalt. Je koopt een kledingstuk van Dutchess voor meer dan één seizoen, dat is voor ons een onderscheidende factor. Plus de klassieke stijl die we hebben dat zorgt ervoor dat je niet snel op een item uitgekeken raakt.Maar ik heb nooit het gevoel dat het gelukt is of af is, er is altijd een nieuwe uitdaging waar je als ondernemer in deze branche voor komt te staan.

Hoe zou je de stijl van Dutchess omschrijven? Tot welk type vrouw wend je je?

Ik zou de stijl omschrijven als ‘Klassiek met een twist’, ‘laidback luxury’ noem ik het ook wel eens. Het type vrouw zie ik als leeftijdloos, het is meer een bepaalde stijl die vrouwen aanspreekt. Het idee is dat je de kleding overdag met sneakers kunt dragen en door naar een borrel of feestje met hakken eronder.

Naar mijn idee zijn vrouwen in Nederland eerder underdressed dan overdressed, dat vind ik jammer. Een goede outfit kan je zoveel zelfvertrouwen geven, dat is wat we willen bereiken dat vrouwen zich goed in hun vel voelen, daar kunnen wij aan bijdragen.

Waar haal je je inspiratie vandaan? Zijn er ontwerpers die je inspireren of haal je je inspiratie ergens anders uit?

Ik haal overal inspiratie vandaan, op straat, een expositie, een tripje naar buitenland, New York is mijn lievelingsstad.

Je eigen kledinglijn ontwerpen is een creatief proces, maar er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Voor je het weet, is het werk en staat je agenda vol verplichtingen. Lukt het je om deze verschillende aspecten in balans te houden? En hoe doe je dat?

Ik vind het juist heel interessant om met alle aspecten bezig te zijn, hou van dynamisch te leven. Mijn werk is mijn passie, werk en privé lopen ook vaak door elkaar, dat vind ik niet erg. Het werk is alleen nooit af, dus ik probeer wel echt soms de weekenden vrij te houden.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag van jou eruit?

Dat verschilt nogal, in welke periode we zitten, we brengen twee collecties per jaar uit, en productie loopt daar nog eens doorheen. Daarnaast hebben we een winkel en webshop, dus vaak heb ik op een dag veel verschillende werkzaamheden. Daarnaast komen natuurlijk ook nog afspraken met agenten, tripjes naar Portugal om productie te begeleiden, dus elke dag is anders. Maar afwisselend is het zeker.

Welke karaktereigenschappen zijn jou, denk je, van pas gekomen bij het opzetten en runnen van Dutchess?

Ik denk als eerste mijn creativiteit en interesse in stoffen en kleding in het algemeen. Daarnaast ben ik wel echt een regelaar, ik vind het leuk om aan diverse projecten tegelijk te werken, ben zelf nogal chaotisch, maar op een of andere manier zit er toch altijd structuur in. Ik denk dat toen ik begon ik nog niet echt een ondernemer was, maar dat ik daar in ben gegroeid, en het past wel heel goed bij me, ik zou niks anders kunnen bedenken wat ik liever zou doen. En ik denk dat de belangrijkste karaktereigenschap die hiervoor nodig is, doorzettingsvermogen is.

Deze vraag is natuurlijk onvermijdelijk: hoe kleed je jezelf? En hoe ben je bijvoorbeeld vandaag gekleed?

Ik heb me heel lang donker gekleed, veel zwart, donkerblauw, maar tegenwoordig hou ik iets meer van kleur. Vandaag heb ik de ecru onder pant van Dutchess aan met daarop een ecru kleurige trui met een Bretonse streep en daaroverheen een klassiek oversized antracietkleurig colbert. Ik hou van klassiek met een twist, maar wel een beetje nonchalant, ik zou het omschrijven als een beetje een Franse stijl. Hakken of sneakers eronder gecombineerd met een goeie tas en klaar ben je.

Met Dutchess heb je al heel veel bereikt. Ben je tevreden of heb je nog andere plannen of misschien wel wensen/dromen voor de toekomst?

Ik ben best tevreden, Dutchess heeft mij veel gebracht, mede doordat ik mijn leven op mijn eigen manier kan vormgeven en ik mijn passie volg. Maar ik heb zeker ook plannen voor de toekomst, ik wil groeien met Dutchess, zodat het op meer plekken te koop is en ik zou graag in de VS willen verkopen, dat is mijn droom.

Wat voor een advies zou je vandaag de dag, met de ervaring die je in de loop der tijd hebt opgedaan, geven aan een jonge en onervaren Gwen van den Assem?

Dat vind ik een leuke vraag, daar denk ik vaak over na. Ik denk een beetje meer lef en zelfvertrouwen hebben. Ik heb nogal de neiging om dramatisch te zijn en helemaal in de stress te schieten als een levering laat is of een stof niet verkrijgbaar of de collectie niet op tijd is voor de shoot, maar daar leer je mee te dealen, nu denk ik steeds vaker, het komt wel goed, dan is het maar een beetje later. Je wordt wat makkelijker voor jezelf en leert wat beter te relativeren, dat is het denk ik.

Met dank aan Gwen van den Assem, www.dutch-ess.com

Door Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE