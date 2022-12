Party looks, feestkapsels, avond make-up. Een complete feest gids

December is de tijd om te schitteren. Shine het nieuwe jaar tegemoet. Check onze party looks, feestkapsels en avond make-up.

Party looks. De mode voor december 2022. Photo courtesy of Dior

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Maar voordat het zover is, gaan we nog even heel intens van 2022 genieten. Trek die goudkleurige jurk gerust overdag aan, vandaag nog. Dit zijn de dagen waarop je wil schitteren. Om het nog maar niet te hebben over Oudejaarsavond. Shine het nieuwe jaar tegemoet! Zet je allerbeste beentje voor om het nieuwe jaar te beginnen. We hebben ideeën voor spannende party looks, feestkapsels en avond make-up.

Party looks

De gouden regel

Party looks. De mode voor december 2022. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Voor Oudejaarsavond is er eigenlijk één regel waar je niet omheen kunt: ga voor een monochrome mode look. Kies één enkele kleur en trek die in je hele outfit door. Het is dé modetrend van 2022, een trend die ons ook in 2023 blijft achtervolgen. Je kunt er gewoonweg niet omheen.

Welke modekleuren voor Oudejaarsavond?

Party looks. De mode voor december 2022. Photo courtesy of Max Mara

Eigenlijk mag elke kleur, maar is wel zeker een trend in de modekleuren voor Oudejaarsavond te vinden. Opmerkelijk is dat we teruggaan naar klassiekere kleuren. De meest geliefde modekleuren om in te feesten zijn:

Zwart (black is back!)

Rood

Fuchsia

Donkerpaars

Wit

Daarnaast zien we dit jaar, meer dan ooit, pailletten. In het zilver en goud maar ook in bovengenoemde kleuren.

Welke stijl?

Party looks. De mode voor december 2022. Photo courtesy of Fendi

Meer dan ooit kun je voor de decemberfeesten, maar ook voor de nieuwjaarsborrels, alle kanten op. Je mag je vertonen in een ragfijn doorkijkjurkje met lingerie in zicht en een paar lange handschoenen – hé, dat is meteen ook schitterende gala look! – maar net zo goed in een lange, superwarme doorgestikte jurk met een kort teddyjas (super voor koukleumen).

Party looks. De mode voor december 2022. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Of wat te denken van een pittig zwartleren cocktailjurkje met overknee laarzen? En dan is er nog de Wednesday Addams stijl, gotisch met een preppy twist. Een topper? Een fluwelen broekpak!

Je ziet het, alle stijlen mogen, van hypervrouwelijk tot androgyn, van stoer tot delicaat. Juist op een bijzondere avond is het leuk om eens met een héél bijzondere mode look voor de dag te komen.

Party kapsels

De party kapsels voor de Feesten 2022 volgens Randy van Rijsbergen

We hebben de afgelopen maanden al veel over de haartrends voor 2023 geschreven en meerdere toonaangevende hair stylisten geïnterviewd. In de haartrends voor het nieuwe jaar gaan we, net zoals de afgelopen jaren, veel bob kapsels zien, al worden die wel flink langer. Lang haar is ook weer helemaal terug in beeld, maar de allergrootste haartrend voor 2023 is: curtain bangs, gordijntjespony’s.

De curtain bangs voor 2023 zijn lang met lange lagen tot wel aan de kaaklijn aan de zijkanten. Je gordijntjespony wordt een soort haar accessoire en die laten we in onze feestkapsels maximaal uitkomen. Een opsteekkapsel met curtain bangs is hét feestkapsel voor december 2022.

Hair stylist en influencer Randy van Rijsbergen kwam nog met een extra feestelijke tip: maak zo’n opsteekkapsel af met een kleine tiara of een diadeem met fonkeltjes.

Nog een laatste supercoole tip: ga voor een rode spoeling in je haar. Rood is dé haarkleur van 2023. Experimenteer er nu al mee. Rood haar bij een total red outfit is natuurlijk helemaal in het emmertje.

Avond make-up

Party make-up. Glitter is dé trend. Backstage bij Hui. Foto Charlotte Mesman

De allereerste vereiste voor een mooie avond make-up is natuurlijk de basis. Voor de avond mag je foundation dekkend zijn. Je kunt kiezen voor een glans maar ook voor een lichtmatte teint dankzij een fijne poeder.

Voor highlights en blush kies je bij voorkeur crèmeachtige of glansproducten want in de make-up voor 2022 maar ook voor 2023 draait alles om de manier waarop je huid en je make-up het licht weerkaatst.

Oogmake-up: glitter en gloss

Voor een feestelijke twist maak je je ogen op met een fijn glittertje. Je opmaken was nog nooit zo gemakkelijk. Vergeet gepriegel met eyeliner en blenden voor zwoele smokey eyes. Maak je ogen op met glitter!

Party looks. De mode voor december 2022. Photo courtesy of Dior

Dat kan op verschillende manieren:

Je kunt je beperken tot zilverglitter in de ooghoeken (zie Dior).

Je kunt ook het hele bewegende gedeelte van je bovenste oogleden in de glitter zetten.

Een alternatief: alleen glitter op het centrum van je oogleden.

Een tip: breng als basis voor je glitter een camouflageproduct aan.

Ga voor véél mascara.

Laat je niet leiden door de klassieke make-up regels maar trek glitter, als je wilt, door tot in of zelfs over je wenkbrauwen.

Experimenteer ook eens met parelmoerachtige texturen.

De meest simpele party oogmake-up look: gloss op je oogleden!

Je mond opmaken

Ook voor je mond mag je volop glossen. Een populaire TikTok trend is: je lippen opmaken met glitteroogmake-up en er dan ruimschoots gloss overheen doen. Wel uitkijken met irritaties. Het is en blijft een TikTok tip :-)

Een laatste tip: trek ruimschoots tijd uit om je klaar te maken voor Oudejaarsavond, of voor een gala of een nieuwjaarsborrel. Stressen komt je beauty niet ten goede.

De beste wensen voor 2023

En dan nu: de allerbeste wensen voor 2023. Dat het maar een heel gelukkig, gezond en trendy jaar mag worden.

