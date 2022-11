De belangrijkste kapsel trends voor 2023. Focus op haarstyling

Kapseltrends voor winter 2022 2023. Vooral veel bob kapsels, maar ook pixie cuts. Foto Charlotte Mesman

Wat zijn de belangrijkste kapsel trends voor winter 2022 2023? Wat zijn de haarlengtes? Hoe laten we ons haar knippen? Hoe gaan we het stylen? Al deze vragen vuurden we af op Rik Goedhart, oprichter van kapsalon Autent’hair in Amersfoort die ons met heel veel enthousiasme en passie te woord stond.

Rik Goedhart, Authent’hair, Amersfoort

Rik zit al veertien jaar in het vak. In zijn salon draait het om zoveel meer dan haar. ‘Een kapper kan zoveel méér dan haar knippen,’ vindt hij. ‘Je kapper is de persoon die je kan zien en horen, het beste in je naar boven kan halen en je kan laten shinen.’

De grote haartrend voor winter 2022 2023: haar dat bij jou past

Daarmee komen we dan ook meteen bij de algemene trend, de grote haartrend van nu, vertelt Rik. ‘Waar het om gaat, is dat je haar bij jou past als persoon. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat geldt bij ons – het is ook iets waar ik voor sta – maar ik hoor het ook in andere salons van collega’s en conculega’s. Dus wat voor een trend er ook is, het is vooral héél belangrijk dat die wordt aangepast op de persoon, op het werk, op het leven.’

‘Daarom gaan we eerst even zitten, als je bij mij komt, even connecten. Wie ben je, wat is voor jou belangrijk? Na tien minuten gaan we het pas echt hebben over haar. Om te kijken: wat past bij jouw persoon?

‘Je kunt dan ook het beste bij kapper binnenstappen met je haar zoals je het gewend bent het te doen. Dan kunnen wij als kapper zien: ‘Dit is wat je doet, hoe je je haar draagt, wat jij fijn vindt.’ We kunnen dat als uitgangspunt nemen. Het kan ook zijn dat klanten niet blij zijn met hoe hun haar zit, dat ze zeggen: ‘Dit is wat ik ermee voor elkaar krijg, maar ik vind het hel, hel.’ Top, dat is ook een fijne basis. Want dan gaan we kijken wat dan wel bij je past.’

‘Maar ga dus niet van tevoren was, en stap niet binnen met vochtig haar waar helemaal geen product in zit, want dan kan je kapper niet zien hoe je je haar draagt, en wat je fijn vindt.’

‘De grote, overkoepelende haartrend is dus dat we samen gaan kijken wat bij je past. Dan pas komen wij de haartrends zelf. Daarin zien we natuurlijk wel stromingen, bepaalde lijnen. Zo zie je momenteel heel veel verschillende soorten kapseltrends. Voor iedereen is er wel iets te vinden.’

De comeback van gestylede, gelikte kapsels

‘In de coronatijd was het haar allemaal lang en uitgegroeid, alles kon, en de kleuren waren ook vriendelijk in onderhoud – het hoefde niet meer zo -. Maar nu zie je dat we steeds meer naar een gestylede look gaan. Veel mensen vinden het nog wel fijn dat ze niet per se elke zes weken naar de salon moeten gaan, maar het mag wel wat mooier, wat gelikter allemaal.’

Het bob kapsel: strak en clean

Haartrends en haarcoupes winter 2022 2023. Recht bob kapsel. Foto Charlotte Mesman

‘Daarom zie je nu ook de bob weer wat terugkomen, die was er overigens al een hele tijd, maar het mag nu ook wat korter, wat strakker. Dat is wel echt dé look voor de mensen die echt weer dat kapsel willen hebben, tof haar, de mensen die er echt goed uit willen zien.’

‘Je ziet meer verschillende varianten, maar met name de sleek bob is wel heel erg in. Het is belangrijk dat-ie goed gestyled is, strak is, dichtbij de kaaklijn zit, wil het een sterke coupe te zijn.’

‘In principe is-ie op één lengte geknipt met een zachte verlenging naar voren. Dus achter in de nek is-ie net iets korter. Wat je jaren geleden zag, dat-ie heel erg schuin was, dat is nu niet meer zo. Het is meer dat-ie even de vorm, de lijn van je kaak volgt. Waarbij je ook een variant ziet, die net boven de kaak zit. Die mag echt kaarsrecht zijn. Maar de bob die je het meeste ziet, is echt ietsjes langer zodat die je kaaklijn accentueert.’

Haartrends en haarcoupes winter 2022 2023. Bob kapsel met pony en slag. Foto Charlotte Mesman

‘Meestal draag je zo’n bob kapsel met een middenscheiding. Pony’s zijn niet mega in, maar in principe kan er wel een pony bij een bob, als het je gezicht mooier maakt. Maar voornamelijk zie je bob kapsels met een middenscheiding, strak en clean.’

Haartrends en haarcoupes winter 2022 2023. Bob kapsel met natuurlijke slag. Foto Charlotte Mesman

‘Als je slag hebt, wordt het meer een Franse bob. In haar met echt een sterke, fijne krul zie je niet zoveel bob kapsels, dat blijft allemaal wat langer, maar als je een beetje wave in je haar hebt, dan is een bob ook helemaal hot. Je ziet daar ook weer dezelfde trend: ook deze bob kapsels zijn clean en mooi gestyled, maar wel met een beetje natuurlijke slag er nog in.’

Het wordt weer stylen en föhnen geblazen

‘Stylen is dus ook heel belangrijk. We gaan weer aan de slag met de steiltang, de krultang, de föhn, en we werken met wat meer product, om het glanzend te houden, en om het volume er zacht in te houden. Bijvoorbeeld Date Night Thickening Spray van The Insiders – die geeft zowel body als glans aan je haar en beschermt het – is voor die bob een perfect product om alles in één keer te hebben.’

Pixie cuts

De pixie cut. Foto Charlotte Mesman

‘Als je naar de korte kapsels gaat, dan zie je variaties op de pixie. De pixie zelf is ook nog helemaal oké, maar ook de variaties ervan. De pixie is zo tof omdat-ie zò divers is dat je deze coupe weer heel mooi kunt aanpassen aan de persoon. We hadden die grote trend – namelijk: om gezien te worden als klant – en in de pixie kunnen we dat extra naar voren laten komen.’

‘Niet veel mensen zullen van lang haar volop overstappen op een pixie cut (ook in de lange coupes zie je heel veel trends die fantastisch zijn), maar vrouwen die al kort haar hebben kunnen lekker met de pixie experimenteren, met juist de bovenkant langer, of juist de zijkanten een beetje ingekort.’

Langere haarcoupes: lagen!

‘In de lange haar coupes blijven in de kapsel trends voor winter 2022 2023 de lagen wel heel erg aanwezig. Deze zomer zagen we de shag heel veel. Die mag nu ietsje langer.’

‘De butterfly cut zie je ook wat meer. Die coupe heeft nog steeds bizar veel lagen maar ze beginnen iets lager, dus een beetje bij de kaaklijn. Daar zit dus de kortste laag, en dan is het naar onder toe heel veel lagen. Ook deze coupe moet echt gestyled worden – goed geföhnd zijn, of met de krultang bewerkt, meer föhnen – zodat je echt die gelaagdheid heel goed ziet.’

‘De echte shag wordt dus iets langer. Ik heb een aantal klanten gehad die de shag van deze zomer supertof vonden, zowel mannen als vrouwen – bij mannen iets meer de mannelijke variant ervan; bij vrouwen de klassieke shag – en nu mag die dus weer wat groeien, wat langer worden. Maar we zijn wel blij met al die lagen, dat vinden we heel erg tof!’

Met dank aan Rik Goedhart, Autent’hair, Noordewierweg 166, Amersfoort

Door Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Klik hier voor kapseltrends voor de heren