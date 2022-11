Trend alert. Lip lift voor blijvend volle lippen

Kijk je je ogen uit naar al die ‘bee stung’ lippen op Instagram en TikTok? Verbaas jij je ook over al die volle rozenknopmondjes waarbij de bovenste lip speels opkrult? Het geheim zou wel eens een lip lift kunnen zijn.

Eerlijk gezegd intrigeert zo’n lip lift ingreep ons en we zijn dan ook maar even in de materie gedoken. In Nederland wordt deze ingreep in verschillende klinieken uitgevoerd. Het is belangrijk om je van tevoren goed te documenteren en informeren, en de risico’s in kaart te brengen.

Lip lift versus fillers

Lip lift is een kleine chirurgische ingreep die je bovenlip blijvend een vol aanzien geeft. Fillers met hyaluronzuur, een lichaamseigen stof, worden op en duur door het lichaam geabsorbeerd en moeten daarom elke keer weer herhaald worden. Bovendien, zo wordt er wel gezegd, is het resultaat van een lip lift natuurlijker dan fillers. Overigens worden de beide methodes ook wel met elkaar gecombineerd.

Wat houdt een lip lift in?

Het principe van de lip lift is eigenlijk heel eenvoudig: de chirurg verwijdert een strookje huid onder de neus waardoor het gedeelte tussen je bovenste lip en je neus, het filtrum, korter wordt en je bovenste lip een beetje omhoog wordt getrokken. Hierdoor wordt er meer rood van je lip zichtbaar waardoor je bovenlip voller lijkt.

Deze lip lift wordt wel bullhorn lip lift genoemd omdat de vorm van het strookje huid dat wordt verwijderd op de vorm van stier hoorns lijkt.

Wat is het effect? (Anti-aging!)

Lip lift heeft een verjongend effect op je uiterlijk vanwege die vollere bovenlip (vol is jong), maar ook omdat in de loop der jaren de huid tussen je neus en je bovenlip langer wordt; het is dus een beetje een terugkeer naar je vroegere jaren en daarmee ‘anti-aging’. Er wordt wel gezegd dat deze ingreep bij uitstek geschikt is voor niet meer zo jonge vrouwen, vanaf 30 jaar. Het is een ingreep die vooral bij vrouwen van middelbare leeftijd of ouder populair is.

Voor wie kan het werken?

Lip lift is niet voor iedereen geschikt. Volgens de experts moet het stukje huid tussen neus en bovenlip tenminste 1 tot 1,5 centimeter lang zijn. Als je een wat opwippende neus hebt, kan het litteken onder je neus meer opvallen. Bovendien kan deze ingreep bij sommige mensen ietwat verlengde neusgaten opleveren omdat de huid omhooggetrokken wordt en onder de neus wordt vastgezet waardoor als het ware aan de neus ‘getrokken’ wordt. Verder is het belangrijk te beseffen dat je boventanden beter zichtbaar zullen zijn. Dat staat in de regel jong maar kan een nadeel zijn als je tanden niet in goede conditie zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

De chirurgische ingreep duurt gemiddeld ongeveer 45 minuten tot anderhalf uur en wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Het stukje huid wordt verwijderd en gehecht. Vooral dat hechten is een precies werkje.

Na de operatie kun je gewoon naar huis. Binnen twee weken ben je weer presentabel, na drie maanden is in de regel van het litteken nog maar weinig te zien.

De nazorg in de eerste twee weken is heel belangrijk. De chirurg zal je uitleggen hoe je de wond moet verzorgen. In de regel is de zwelling maximaal op dag drie. Daarna zal het steeds beter gaan. Na ongeveer worden de hechtingen verwijderd en mag je je weer opmaken. In de eerste twee weken is het belangrijk om je gezichtsmimiek zoveel mogelijk te beperken en niet hard te kauwen om zo min mogelijk druk op de hechtingen uit te oefenen. Een bezoek aan de tandarts kun je ook maar beter uitstellen.

Wat zijn de risico’s?

De kans op complicaties is heel klein, maar elke ingreep heeft natuurlijk zijn risico’s. In het geval van een lip lift kan het gebeuren dat er teveel huid wordt verwijderd. Ook kan het litteken zichtbaar blijven. Een kundige hand is geboden!

